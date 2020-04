El Banc d'Espanya preveu una caiguda del PIB espanyol de fins al 13% durant el 2020 en el pitjor dels escenaris

El Banc d'Espanya calcula que el Producte Interior Brut (PIB) espanyol patirà una "caiguda sense precedents a la història recent", molt superior a la de la crisi financera durant aquest 2020. Segons les previsions de l'ens donades a conèixer aquest dilluns, l'economia espanyola pot caure fins a un 13,6% en el pitjor dels escenaris, és a dir, si l'estat d'alarma s'allarga 12 setmanes i l'economia no es normalitza fins a finals d'any. En tot cas, el Banc d'Espanya considera més probable que l'estat d'alarma duri 8 setmanes. En aquest escenari, calculen que el PIB pot disminuir entre un 6,6% i un 8,7%.

Si l'economia es reactiva immediatament durant el tercer trimestre, la caiguda seria del 6,6%. En canvi, si la crisi s'allargués fins al quart trimestre el descens seria del 8,7%.

En l'article 'Escenaris macroeconòmics de referència per l'economia espanyola després del covid-19', el Banc d'Espanya ha elaborat aquests escenaris fent servir dues metodologies, des de l'òptica de l'oferta i de la demanda. A més, ha tingut en compte diferents criteris segons si el confinament dura 8 o 12 setmanes i com de ràpid es reactiva l'economia a posteriori, sobretot en els sectors amb més interacció social com l'hostaleria, la restauració i l'oci.

A més, l'organisme dirigit per Pablo Hernández de Cos, també ha publicat les previsions pel 2021. Segons els càlculs del Banc d'Espanya en el millor dels casos el PIB del 2021 creixerà però es quedarà a més d'un punt de recuperar la caiguda del 2020. En l'escenari intermedi es quedaria a tres punts i en el pitjor, li faltarien quatre punts per recuperar.

Segons els diferents escenaris analitzats, el Banc d'Espanya també apunta que el dèficit públic podria situar-se entre el 7% i l'11% del PIB, el deute públic entre el 110% i el 120% i l'atur podria disparar-se entre el 18,3% i el 21,7%, sense comptar els treballadors afectats per Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO), que no compten com a aturats dins l'Enquesta de Població Activa (EPA).

Pel que fa al que portem d'any, l'ens creu que l'economia espanyola ha registrat una caiguda del 4,7% entre gener i març. Amb tot apunta que la xifra ha de ser interpretada "amb grans dosis de cautela" perquè les estimacions sobre els descensos d'activitats de cada branca econòmica encara estan sotmeses a un "elevat grau d'incertesa".

L'organisme assegura que "els escenaris macroeconòmics per l'economia espanyola presentats apunten que, amb una probabilitat molt elevada, l'epidèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 comportarà conseqüències econòmiques molt severes amb una contracció del PIB del 2020 que superarà amb escreix la de qualsevol dels anys de la crisi financera global".

