El petroli dels Estats Units perd tot el seu valor al mercat i cotitza en negatiu per primer cop a la història

El preu del barril de petroli West Texas Intermediate, el de referència als Estats Units, ha perdut aquest dilluns tot el seu valor i ha entrat en números negatius aquest dilluns al vespre. Després d'estar en negatiu per primer cop en la història, el petroli dels Estats Units ha caigut un 99% fins quedar al voltant dels 0 dòlars.

Mai havia marcat un preu tan baix des que va començar la sèrie històrica l'any 1983. El brusc descens s'explica perquè els futurs contractes per al maig expiren aquest dimarts i s'han enfonsat davant les reserves ja emmagatzemades i les perspectives que la demanda continuï molt baixa per les mesures per frenar el coronavirus.

Per la seva banda, el barril de Brent, de referència a Europa, cau un 8,5% fins a 25,7 dòlars el barril.