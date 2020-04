Els arquitectes gironins preveuen que el coronavirus faci caure a la meitat els projectes i els nous encàrrecs

Els arquitectes gironins preveuen que la crisi del coronavirus faci caure a la meitat els projectes i nous encàrrecs al sector. Segons dades recollides pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), durant les primeres setmanes de l'estat d'alarma s'han aturat fins a 788 obres arreu de la demarcació i s'han cancel·lat 284 projectes. A més, una enquesta feta a arquitectes gironins revela que la feina ha caigut en picat. De fet, vuit de cada deu arquitectes preveuen que, com a mínim, aquest 2020 ingressaran un 40% menys. "Són moments complicats per a un sector que encara no s'havia recuperat de la crisi econòmica anterior, i on molts professionals són autònoms i microempreses", lamenta el president dels arquitectes gironins, Marc Riera.

Entre el 6 i el 13 d'abril, coincidint amb els dies de confinament total a causa de la covid-19, el COAC va fer una enquesta per captar l'impacte que la pandèmia ha tingut damunt els arquitectes. Arreu de Catalunya l'han respost 2.309 col·legiats (un 21% del total) dels quals 258 són de les comarques gironines.

D'entrada, el Col·legi d'Arquitectes recorda que, a la demarcació "el perfil professional majoritari és el dels arquitectes autònoms amb despatx unipersonal i microempresa". Uns trets que, a parer de Riera, fan que el col·lectiu encara sigui "més vulnerable" davant els embats econòmics que provocarà la pandèmia.

A comarques gironines, els arquitectes asseguren que amb la covid-19 la feina els ha arribat a caure fins a un 65%. Una conseqüència directa, també, del fet que els encàrrecs professionals s'han reduït en un 70% durant les primeres setmanes de l'estat d'alarma. A més, set de cada deu arquitectes han vist com se'ls paralitzava alguna obra.

Recuperació a mig i llarg termini



El president dels arquitectes gironins subratlla que caldrà treballar "intensament" amb totes les entitats vinculades al sector per reclamar les "ajudes necessàries per donar suport al col·lectiu". A Riera li preocupa, sobretot, la capacitat de recuperació del col·lectiu. No només a curt, sinó també a mig i llarg termini.

"El sector de l'edificació ha de donar resposta a dos dels principals reptes que tenim com a societat: l'habitatge i el canvi climàtic", recorda Marc Riera, en aquest sentit. I afegeix que, un cop s'aixequi el desconfinament "la necessitat de resoldre aquests reptes seguirà existint". "Però si no hi posem remei, seguiran faltant instruments i polítiques per fer-los possibles; ens caldrà suport i mesures concretes", subratlla el president dels arquitectes gironins.

I de fet, les perspectives per a aquest 2020 no són gens optimistes. Segons recull l'enquesta, de fet, els arquitectes gironins preveuen que aquest any arribaran a ingressar fins a un 40% menys (un percentatge que es manté similar també si s'agafen les respostes globals de tota Catalunya).

Per poder sortir del pou a què els aboca el coronavirus, els arquitectes reclamen a l'administració que acceleri els concursos públics o que doni més ajudes "als autònoms i professionals liberals". A més, insten els ajuntaments que, de manera "urgent", agilitzin la tramitació de llicències i els hi donin "resposta immediata" per permetre que la construcció encari la recuperació.

"El temps d'espera per expedient, entre que es presenten les sol·licituds de llicència i fins que es concedeixen, és d'entre cinc i sis mesos; si a aquesta xifra se li sumen ara més retards, l'impacte econòmic resultant pot ser molt greu" diu el COAC. "Facilitaria molt la recuperació que en el període de confinament els ajuntaments prioritzin al màxim la tramitació", conclouen els arquitectes.