El petroli dels Estats Units cotitza en negatiu per primera vegada a la història

El preu del barril de petroli West Texas Intermediate, el de referència als Estats Units, ha perdut tot el seu valor i ha entrat en números negatius aquest dilluns al vespre. Després d'estar en negatiu per primer cop en la història, el petroli dels Estats Units ha caigut un 99% fins quedar al voltant dels 0 dòlars. Mai havia marcat un preu tan baix des que va començar la sèrie històrica l'any 1983. El brusc descens s'explica perquè els futurs contractes per al maig expiren aquest dimarts i s'han enfonsat davant les reserves ja emmagatzemades i les perspectives que la demanda continuï molt baixa per les mesures per frenar el coronavirus.

El preu que es desploma és el del contracte del maig, que expira aquesta setmana. L'enfonsament s'explica perquè, amb la capacitat per emmagatzemar arribant al límit i la baixa demanda per les restriccions pel covid-19, ningú vol comprar ara barrils que li serien entregats la setmana que ve.

El preu dels contractes dels següents mesos també cau, però d'una manera menys pronunciada. El preu del contracte del juny, que expira el 19 de maig, cau un 15% fins als 21 dòlars el barril, mentre que el del juliol cau un 5% fins als 28 dòlars. Aquests preus s'expliquen perquè s'espera un repunt de la demanda en les pròximes setmanes.

Per la seva banda, el barril de Brent, de referència a Europa, cau un 8,5% fins a 25,7 dòlars el barril. El petroli europeu pateix una caiguda menys brusca que la del dels Estats Units en part perquè el contracte expira el juny.

El preu del petroli cau des de principis d'any

Des de l'inici de l'any, el preu del petroli cau. Primer per la guerra de preus entre l'Aràbia Saudita i Rússia i després perquè les restriccions pel coronavirus han fet caure la demanda.

Davant l'enfonsament del preu, l'OPEP i Rússia van acordar reduir la producció en 10 milions de barrils diaris, però el pacte no ha aconseguit aturar la caiguda perquè no compensa l'enfonsament massiu de la demanda.