La renda mínima vital serà «permanent» i no es limitarà a la crisi de la covid-19

El govern espanyol ha insistit aquest dimarts que la renda mínima vital que prepara serà "permanent" i no es limitarà a la situació d'extrema emergència de les famílies més afectades per la crisi del coronavirus. En roda de premsa després del consell de ministres, i preguntada per les propostes de la FAES perquè la renda sigui limitada en el temps, la portaveu Maria Jesús Montero ha dit que la mesura "serà permanent però amb una vocació clara que en la biografia de les persones ocupi un parèntesi temporal". L'objectiu, ha dit la ministra-portaveu, és que els beneficiaris de l'ajut puguin tornar ràpidament al mercat laboral.

Per la seva banda, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, ha dit que és un mecanisme "complex" que cal articular amb coordinació amb les comunitats, l'agència tributària i agents socials.

En aquest sentit, el govern espanyol treballa per identificar les persones que haurien de rebre aquest ajut, i encaixar-lo amb les prestacions "que ja existeixen a les comunitats autònomes", com el cas de la renda garantida de Catalunya. Segons ha dit Calviño, la renda mínima vital serà un "element complementari" a les prestacions de les comunitats.

"És en interès de tots que els recursos s'utilitzin de forma eficient", ha dit, remarcant que la renda ha de combatre la pobresa infantil, un problema "estructural" que és "inacceptable" en un estat ric com Espanya.

Durant la sessió de control al Senat, el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, també ha fet referència a la qüestió en resposta a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet, que ha reclamat que siguin les CCAA, i no directament l'Estat, qui gestioni l'ajuda.

Segons Iglesias el seu executiu treballa per fer realitat l'ajuda. "Al mes de maig per fi hi haurà un ingrés mínim vital que estem treballant des de la vicepresidència segona i el Ministeri d'Inclusió perquè moltes famílies puguin omplir la nevera i per incentivar la recuperació econòmica", ha dit.

Per Iglesias, "l'escut social que ha fet aquest govern per protegir els més vulnerables no té precedents". "El que ens uneix a tots és el comú, que són els serveis socials", ha dit, reclamant que "tots els grups participin als acords de reconstrucció".

