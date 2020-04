Víctor Küppers: "Queixar-se i lamentar-se és humà, però no serveix per avançar"

Victor Küppers és escriptor, formador i conferenciant. Cada any realitza desenes de conferències, sobretot entre empresaris, per parlar-los de lideratge i d'actitud. Alguns l'han definit com a gurú de l'entusiasme, però el cert és que molts dels que han participat en alguna de les seves trobades en surten amb un somriure a la boca i ganes de menjar-se el món.

Per això, l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG) li ha demanat un missatge per als seus associats, ara que molts estan amb l'activitat paralitzada per la crisi del coronavirus i preveuen mesos de dificultats. En un vídeo, Küppers els recorda una frase que es repeteix en totes les reunions d'Alcohòlics Anònims: "senyor, dóna'm serenitat per acceptar les coses que no puc canviar, coratge per canviar les coses que puc canviar, i saviesa per reconèixer la diferència".

Des de la seva residència de Camprodon, Küppers insisteix que serenitat no suposa resignar-se ni conformar-se, sinó acceptar que "hi ha coses que són com són encara que no ens agradin". "Ens hem de desfogar i enfadar-nos per allò que no ens agrada, per allò que s'ha fet malament i per les injustícies de les quals no tenim la culpa. Però és una etapa que hem d'intentar passar ràpid perquè sinó gastem l'energia queixant-nos i amargant els altres. I és important gastar l'energia que tenim a mirar el futur amb esperança i optimisme", afegeix.

En aquest sentit, conclou que "ens hem de preguntar què està a les meves mans per millorar, per motivar el meu equip, per aconseguir clients, etc. L'alternativa és queixar-nos i lamentar-nos, però no serveix per avançar".