Prop de 66.000 treballadors gironins estan afectats per un ERTO

Catalunya ha registrat 93.150 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) des de l'inici de la pandèmia del coronavirus i ja hi ha 682.374 treballadors afectats. Des d'aquest dimarts, 380 empreses han presentat un ERTO i el balanç d'afectats ha augmentat en 2.034 treballadors. Els ERTO per força major representen el 94,5% del total, i afecten el 86,9% dels treballadors. Segons les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Barcelona continua sent l'epicentre de gran part dels expedients, amb 67.824 expedients que inclouen 535.993 persones.

Les comarques gironines han rebut 10.488 expedients per a 65.896 treballadors. A Lleida n'hi ha 5.191, amb 29.171 persones afectades. Al Camp de Tarragona, 7.413 empreses han registrat expedients amb 42.191 afectats, mentre que a les Terres de l'Ebre el balanç és de 2.237 expedients i 9.123 persones afectades.

Per sectors, l'àmbit dels serveis representa més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total, 76.166 empreses d'aquesta branca d'activitat han presentat ERTO per a 488.864 empleats. A molta distància se situa la indústria, amb 7.658 expedients i 129.732 afectats. La construcció concentra 7.504 ERTO per a 44.305 persones. El quart sector més afectat és l'agricultura, amb 678 expedients i 3.890 persones.

La divisió econòmica catalana amb més ERTO és la restauració i els serveis de menjar i begudes amb 18.814 ERO temporals que afecten 107.533 persones. El comerç al detall continua la llista de subsectors més castigats amb 12.375 procediments per a 55.462 persones.

Les tres comarques més afectades són el Barcelonès amb 30.745 expedients i 233.195 persones afectades; el Vallès Occidental, amb 9.920 ERTO i 87.144 persones; i el Baix Llobregat, on 8.743 empreses han presentat una regulació temporal de la feina per a 92.046 persones.

En comparació amb aquest dimarts, a les comarques barcelonines el recompte s'ha enfilat en 292 ERTO i 1.691? treballadors més. A la demarcació de Girona, l'increment en un dia ha sigut de 43 expedients i 155 persones. En la mateixa línia, Lleida ha registrat un augment en les últimes hores de 19 expedients i 141 afectats.

L'increment en les últimes hores al Camp de Tarragona ha sigut de 24 empreses i 141 treballadors. En comparació amb el dimarts, el recompte s'ha elevat en cinc empreses i 16 afectats a les Terres de l'Ebre.

Les dades mostren que el degoteig d'expedients continua amb increments inferiors als registrats durant les primeres setmanes de l'estat d'alarma. Des que va començar la crisi de la covid-19, el dia que es van presentar més expedients temporals va ser el 25 de març amb un augment de 10.774 expedients i 71.170 treballadors. El ritme de creixement dels expedients va començar a baixar abans de la Setmana Santa.