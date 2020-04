L'ICO avala13.424 milions d'euros en crèdits a empreses i autònoms per fer front al coronavirus

L'Institut de Crèdit Oficial de l'Estat espanyol (ICO) ha avalat fins ara crèdits a empreses, pimes i autònoms per valor de 13.424 milions d'euros, segons les dades oficials fetes públiques aquest divendres pel ministeri d'Economia. En total, s'han registrat a l'ICO 131.243 operacions de crèdit, amb un finançament total concedit a les empreses de 17.418 milions. La xifra avalada és menor al finançament total ja que l'ICO avala entre un 60% i un 80% de cada operació. Del total d'operacions, la immensa majoria, 129.571, estan destinades a pimes i autònoms, que han vist avalat per l'Estat un total de 10.191 milions d'euros. En total, el finançament per a les petites i mitjanes empreses i els treballadors per compte propi és de 12.738 milions.

Pel que fa a la resta d'empreses, s'han registrat 1.672 operacions, amb un import avalat de 3.243 milions d'euros – de mitjana el 69% del que es demana- i un finançament global de gairebé 4.678 milions d'euros.

El govern espanyol ha posat sobre la taula destinar 100.000 milions d'euros a avals per a les empreses afectades per la crisi del coronavirus. Fins ara, ha aprovat dos trams d'avals de 20.000 milions.

