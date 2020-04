La Cambra de Girona constata que les ajudes no arriben a l'empresariat

La Cambra de comerç de Girona ha constatat que les ajudes engegades per les administracions públiques no estan arribant a les empreses i autònoms més afectats per la crisi del coronavirus.

En el ple de l'ens, celebrat de forma telemàtica, els empresaris s'han queixat de la lletra petita de les mesures del Govern central: "S'ha perdut l'oportunitat d'oferir a l'empresariat i a tota la població un suport directe i clar en moments crítics", ha destacat el president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega.

Per això, ha reclamat "ajudes que insuflin liquiditat i no crèdits per pagar més endavant", i ha lamentat que molts empresaris s'han queixat de paranys i requisits excessius de les normatives engegades, en les seves paraules, la qual cosa provoca que molts d'ells es quedin fora de les mesures anunciades.

Quant al postconfinament, demana que les administracions concretin les normes sanitàries per poder obrir amb seguretat els establiments.

"Sembla clar que haurem d'aprendre a conviure amb el virus, per la qual cosa és necessari definir clarament quines normes haurem de seguir, per estrictes que siguin", ha afirmat, alhora que ha demanat que el desconfinamiento es territorialitzi.

