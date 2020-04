CCOO i UGT qualifiquen d'"ocurrència equivocada" l'ajut als que no han cobrat l'atur

CCOO i UGT han carregat contra el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, per proposar pagar 200 euros a les persones pendents de rebre una prestació d'atur a Catalunya sense haver-ho consensuat amb els agents socials i econòmics.

En una roda de premsa, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco ha titllat la mesura d'"ocurrència equivocada" que mostra "manca de coneixement de la realitat social" perquè es fixa en persones que tenen compromesos ingressos, encara que aquests arribin tard pel col·lapse del servei estatal d'ocupació, en un moment on hi ha moltes persones sense recursos. "Ordenem les propostes. Els recursos són els que són i després el Govern es queixa que en té pocs", ha etzibat el secretari general de la UGT, Camil Ros.

"Aquest Govern és l'hòstia de propositiu i tot ho fa on no toca", ha lamentat Ros, que ha recordat que els agents socials i econòmics es reuneixen amb el Govern "cada dijous" per parlar de propostes de temes d'actualitat, a banda d'altres videoconferències sectorials.

Per pal·liar l'emergència que ha provocat la covid-19, els sindicats reclamen a la Generalitat "vagi molt més lluny" en l'aplicació de la renda garantida de ciutadania i que s'asseguri que es pot complementar amb l'ingrés mínim vital que estudia implementar el govern espanyol a partir del mes de maig.

"Tot el que serveixi per complementar està bé però ordenem les propostes, no anem improvisant perquè evidentment qui té menys ha de tenir més recursos", ha dit Ros que s'ha preguntat què passarà amb els autònoms sense ingressos o amb les treballadores de la llar sense feina i que no tenien contracte. Pacheco també creu que el plantejament del Govern mostra que "no coneix bé els impactes que està generant la crisi".

"Cada setmana anem veient noves realitats d'exclusió social i de pobresa", ha dit Ros abans de recordar que "hi ha més problemes més enllà de la prestació d'atur". Amb tot, el secretari general de la UGT ha assegurat que "és imprescindible" que el servei estatal d'ocupació pagui immediatament el subsidi d'atur i ha demanat conèixer les dades exactes de quanta gent ha cobrat l'ajuda.

En una roda de premsa celebrada fa una setmana, els líders estatals dels dos sindicats, Unai Sordo i Pepe Álvarez, van reclamar al govern espanyol que posés en marxa un ajut d'emergència per a les persones sense recursos mentre duren les negociacions "complexes" sobre la renda mínima vital, que requereixen un acord amb les comunitats autònomes.



Complement als treballadors públics

D'altra banda, els sindicats majoritaris també han criticat la proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, que ha assegurat en una compareixença parlamentària que la Generalitat està estudiant oferir un complement salarial pels treballadors públics que estan treballant durant la pandèmia.

Els líders de les organitzacions han recordat que aquest tipus de decisions s'han de pactar a la mesa de la funció pública i han assegurat que "el millor reconeixement" que poden tenir els empleats públics és rebre les pagues extres pendents que el Govern deu del 2013 i 2014. A partir, d'aquí, asseguren, es podria iniciar un procés de negociació sobre com s'ha de reconèixer l'esforç del personal que ha estat lluitat contra la covid-19 en primera línia. "No volem caritat, volem drets i millors drets", ha dit Pacheco.

Alhora, també han reclamat que, un cop passada la pandèmia, s'iniciï un procediment de convocatòria de places per als departaments on s'han notat més carències i s'augmentin les ràtios de treballadors en centres sanitaris. "Si ens fixem en les plantilles dels hospitals ara, veiem que hi ha menys persones treballant tot i que entrin més pacients. Fan falta més places. Aquells països amb un sector públic més potent no han tingut tanta afectació pel coronavirus", ha assegurat Ros.