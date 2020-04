Qui podrà cobrar l'ajut de 200 euros del govern català?

L'ajut de 200 euros per a persones afectades per la crisi econòmica de la covid-19 serà per a famílies que puguin acreditar que en el seu conjunt han patit una reducció superior al 30% en els ingressos del mes de febrer, i que, a més a més, no hagin cobrat, entre març i abril, més de 2098,3 euros. Així ho ha indicat el departament de Treball i Afers Socials en un comunicat, després que el vicepresident Pere Aragonès anunciés la prestació en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'. Segons el Govern, unes 100.000 famílies podrien rebre l'ajut, que beneficiaria en total unes 300.000 persones. A més, per cobrar aquest pagament extraordinari l'afectat per ERTO ha de tenir càrregues familiars.

L'ajut el podran demanar treballadors afectats per ERTO, treballadors amb contractes temporals acomiadats per culpa del coronavirus, i autònoms que han vist disminuïts els ingressos i han demanat el cessament d'activitat.

En total, el Govern hi destinarà 20 milions d'euros. Segons el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, la mesura pretén ajudar a les famílies que han petit una reducció "dràstica" dels ingressos i que encara no han cobrat la prestació d'atur a què tenen dret.

"Amb aquest ajut d'emergència intentem pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes famílies fins que arribi la prestació", ha afirmat el Homrani.

L'ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre prestació de les altres administracions, públiques o privades.

