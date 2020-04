El SEPE treballa perquè els aturats cobrin les prestacions a principis de maig

El servei públic estatal d'ocupació (SEPE) ha reconegut més de 224.000 prestacions en un dia i treballa perquè els aturats cobrin la prestació d'atur a principis de maig. En un missatge a les xarxes, el Secretari d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, ha assegurat que els empleats del SEPE treballen fins a "mitjanit" fent una "feina ingent".





Ayer sábado en el @empleo_SEPE se trabajó hasta la media noche con el resultado de 224.368 prestaciones por desempleo reconocidas. Un trabajo ingente que permitirá abonar el paro en los primeros día de mayo a miles de personas trabajadoras — Joaquín Pérez Rey (@jperezrey) April 26, 2020

El treballador que cobra una prestació per desocupació percep el 70% de la base reguladora. Durant l'últim pagament a principis d'abril, centenars de milers d'afectats per un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació ( ERTO ) afectats per la crisi de la covid-19 no van rebre la prestació, que és del 70% de la base reguladora del treballador.D'aquest import, se li ha de restar les cotitzacions habituals a la Seguretat Social, d'un 4,7% i l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), entre un 8 i un 17%, en funció de la situació familiar. La prestació per desocupació té un mínim de 500 euros si la persona que la rep no té fills i 670 si té un o més fills.