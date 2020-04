UGT denuncia a Inspecció de Treball les condicions laborals a dues residències de gent gran de Girona

La Unió General de Treballadors (UGT) ha denunciat a la Inspecció de Treball les condicions laborals a dues residències de gent gran de Girona. Segons alerten en un comunicat, el traspàs de competències al Departament de Salut no ha resolt els problemes més importants que situen en contractar més personal, adquirir Equips de Protecció Individuals (EPI) o invertir en les infraestructures. El sindicat subratlla que això pot derivar en conseqüències en la salut, que podrien arribar a ser "fatals" per als residents. "Demanem la seva resolució immediata per garantir la seguretat tant dels residents com dels treballadors d'aquestes dues residències", exposen.

Al comunicat, UGT afirma que, malgrat la dotació pressupostària, no s'han resolt les mancances més importants a la residència de Palau i a la residència d'en Puig d'en Roca. "La veritat és que amb aquest traspàs a Salut, no s'ha resolt la problemàtica enquistada en el funcionament d'aquestes residències que s'arrossega des de fa anys", alerten.

El sindicat subratlla que la dotació econòmica per part del govern central a les comunitats autònomes valorada en 300 milions d'euros pretenia afavorir la contractació de més personal i adquirir les mesures de seguretat necessàries per part d'aquests equipaments públics. "Això no ha estat així a les dues residències de gent gran de Girona: la residència de Palau i la residència del Puig d'en Roca", denuncien.

Exposen que la Generalitat, després de traspassar la gestió a Salut, ha modificat la manera de notificar els canvis de salut dels seus residents, que ara s'han d'efectuar cada 24 hores. I també remarquen que ha modificat les exigències a les que estan obligades aquestes residències pel que fa a mesures de protecció, acostant-les més a les exigides a centres hospitalaris.

UGT denuncia que en aquestes dues residències no s'han resolt les mancances més importants: la contractació de personal, l'adquisició de material de protecció (EPI) i la inversió en les infraestructures.

El sindicat recorda que treballar amb les dependències sectoritzades per la covid-19 i haver de treballar amb el material EPI, fa que les tasques d'atenció als residents sigui molt "més lenta i feixuga". Per això, asseguren que no entenen com a hores d'ara les dues residències no han incorporat més personal, tot i comptar amb aquesta dotació pressupostària. A més, denuncien que els EPI que els hi ha facilitat no són suficients "ni del tot adients".

Davant les conseqüències que, diuen, pot tenir per a la salut de residents i treballadors, la UGT de les comarques gironines ha decidit presentar davant la Inspecció de Treball una denúncia explicant la situació. Per tant, demanen la seva resolució immediata per garantir la seguretat tant dels residents com dels treballadors i les treballadores d'aquestes dues residències.