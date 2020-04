Més de mig milió d'afectats per ERTO "podrien no tenir reconegut l'atur" pel col·lapse del SEPE, segons Treball

Més de mig milió d'afectats per Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) "podrien no tenir reconegut l'atur" pel "col·lapse absolut" del servei públic estatal d'ocupació (SEPE), segons ha indicat el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, en una roda de premsa aquest dimarts.

En total, ja hi ha 694.000 catalans inclosos en un ERTO.

Ginesta ha demanat canvis per assegurar que el màxim nombre de persones possible rebi la prestació al maig i ha defensat l'ajuda del Govern pels aturats pendents de cobrar l'atur davant les crítiques d'UGT i CCOO. Segons diu, l'escenari "excepcional" justifica un subsidi pels desocupats que no cobren i que tenen "necessitats materials molt severes".

Ginesta ha dit que no només s'estan trobant amb dificultats les persones que han de tramitar ells mateixos l'atur sinó que les empreses també tenen problemes per fer la sol·licitud col·lectiva, un procediment habilitat per accelerar els terminis.

El secretari de Treball ha reiterat que la Generalitat posa els seus tècnics a disposició del SEPE i ha recordat que tant ell com el conseller Chakir el Homrani s'han posat en contacte amb el govern espanyol per demanar que es desencalli la situació.

"Quan situes un dret, has de ser capaç de complir-lo", ha expressat Ginesta, que ha aprofitat per recordar que les treballadores de la llar tampoc estan rebent la prestació de desocupació extraordinària habilitada per la Moncloa.

Crítiques dels sindicats

En una roda de premsa aquest dilluns, els secretaris generals de la UGT i CCOO, Camil Ros i Javier Pacheco, van criticar la proposta del Govern d'oferir 200 euros als desocupats que encara no han rebut la prestació, una mesura que van assegurar que era "una ocurrència equivocada" i que mostrava "desconeixement" de la realitat social catalana i de l'impacte econòmic de la crisi de la covid-19.

Preguntat per les opinions dels sindicats, Ginesta ha dit que "qualsevol crítica és legítima" però ha defensat la decisió del Departament tot afirmant que els milers de treballadors afectats per un expedient temporal es troben amb "necessitats materials severes". "Quan tenim una realitat amb tantes i tantes persones treballadores que no s'han vist afectades per situacions de crisi mai i que tenen els seus ingressos familiars compromesos, quan diagnostiquem que hi ha persones amb necessitats materials severes, quan empresaris hipotequen el seu patrimoni per poder fer bestretes a treballadors perquè tinguin ingressos i puguin comprar menjar, ens sembla un escenari prou oportú per fer una prestació com aquesta", ha argumentat.

L'ajuda està encaminada a "satisfer necessitats bàsiques de la ciutadania" en un moment "excepcional" i es vol tramitar de manera "urgent". En una situació "menys excepcional", el Govern s'hauria plantejat modificar la renda garantida o introduir algun element assistencial a llarg termini, ha explicat.

