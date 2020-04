Cent tones de metacrilat setmanals des de Girona per a mampares contra la Covid-19

Mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic... i mampares. El metacrilat es va començar a fer visible a supermercats o farmàcies d'ençà que va començar l'estat d'alarma per la covid-19. I aquestes últimes setmanes, empreses del sector han vist com les comandes s'han arribat a multiplicar per cinc. Tant, que ni fabricants, ni distribuïdors, ni tampoc tallers, donen l'abast. A la gironina Polimer Tecnic, que distribueix materials plàstics, arriben a vendre fins a 100 tones de metacrilat per setmana arreu de l'Estat i el termini d'entrega de noves comandes ja s'estén fins al juliol. "Els palets no entren ni a magatzem; se'ls emporten tan bon punt arriben i ja estem comprant metacrilat a l'Àsia", diu el seu director general, Quim Aliu.

Literalment, estoc zero. La demanda de metacrilat per fer mampares de protecció contra el coronavirus ha desbordat les empreses del sector. Sense anar més lluny, al centre logístic que Polimer Tecnic té al polígon de Riudellots de la Selva, cada dia hi arriba un tràiler amb metacrilat. Però dimarts, per exemple, van arribar a ser-ne quatre. I els palets d'aquest material ja es deixen directament al pati. Perquè al cap de poques hores, ja no hi són.

"No donem l'abast", explica el director general. Polimer Tecnic és distribuïdor majorista de materials plàstics, però forma part d'un grup que abasta tots els processos (des de la fabricació fins a l'entrega final a client). Les fàbriques que li subministren metacrilat –i on hi té participació- es troben a Riudellots mateix, a pocs metres del centre logístic, i a Turquia.

"Però en aquests moments, amb la producció pròpia ja no en fem prou, i hem de recórrer a tercers", explica el director general. Per poder cobrir demanda, ja recorren a fàbriques de l'Àsia (entre les quals, la Xina). A Polimer Tecnic, que fa d'enllaç entre fabricants i tallers, les comandes de metacrilat li plouen des de multitud de sectors: per a fer proteccions industrials, separacions a l'hostaleria, al comerç...

"La veritat és que la demanda es tensa cada cop més", admet Quim Aliu. I per veure fins a quin punt, les dades parlen per elles mateixes. D'ençà que va començar la pandèmia, Polimer Tecnic ha vist com les comandes de metacrilat se li han arribat a multiplicar per cinc, i ara ja en ven fins a 100 tones setmanals. "Però de cara a l'estiu, preveig que aquesta quantitat pugui arribar a ser del doble o fins i tot, del triple", diu el director general.

Més dades. Les noves comandes que arriben a Polimer Tecnic ja tenen el juliol com a termini d'entrega. "I en el cas de les fàbriques, que han hagut d'incrementar torns de treball, la producció de metacrilat ja està compromesa fins a l'octubre", explica Aliu. I hi afegeix: "La demanda és molt superior a l'oferta; si tinguéssim més producte, el mercat l'absorbiria".

Materials alternatius

Polimer Tecnic distribueix materials plàstics arreu de la demarcació. Però també arriba a la resta de Catalunya, Espanya, Portugal i part del sud i centre d'Europa. Amb el coronavirus, però, les vendes de metacrilat per fer mampares van a parar totes al mercat estatal. "Hi ha escassetat d'aquest material no tan sols aquí, sinó a nivell mundial", concreta el director general.

Per això, davant la mancança, Aliu explica que volen potenciar altres materials que també permeten fer mampares de protecció contra el coronavirus. Per exemple, el policarbonat o el polipropilè cel·lular. No són transparents com el metacrilat, sinó més opacs i translúcids.

I si bé per al comerç o la venda cara al públic no serien adequats –aquí, client i venedor es veuen- sí que "permetrien fer pantalles de protecció per a sectors com la indústria, l'hostaleria o els despatxos professionals", diu el director general de Polimer Tecnic. A més, si bé abans el preu podia ser una barrera (el metacrilat és el més barat) ara ja s'ha començat a desdibuixar, perquè la demanda ha fet que s'apugés.

"A més, aquests productes tenen un cost baix, es poden muntar fàcilment, pesen poc i són rígids", concreta Quim Aliu. I hi afegeix: "També s'ha de tenir en compte que la disponibilitat d'aquests altres materials, entre els quals s'hi trobarien també compòsits d'alumini o el PVC espumat, és immediata".

Reforçar plantilla

A Polimer Tecnic, la crisi del coronavirus els ha incrementat la feina exponencialment. De fet, han hagut de contractar quatre treballadors més. L'empresa té una plantilla de 25 empleats, dels quals cinc són d'oficines (que fan teletreball). La resta, treballen al centre logístic, on s'han ampliat horaris d'entrada i sortida de mercaderies.

L'empresa gironina, però, també ha adoptat altres mesures per prevenir riscos davant la covid-19. Ha fet torns al centre logístic, ha distribuït la plantilla en grups independents i ara, entre que un entra i l'altre surt de treballar, hi ha deu minuts de diferència per evitar que coincideixin.

A Olot tripliquen vendes

La irrupció de la covid-19 i la necessitat de protegir-se ha disparat la demanda de mampares en tot tipus de negocis. Una de les empreses gironines especialitzades en dissenyar i tallar a mida aquestes pantalles és l'olotina Metacrilat.com. Aquí, les vendes s'han triplicat arran de la crisi sanitària.

El seu gerent, Lluís Clavaguera, explica que primer van ser les farmàcies i botigues d'alimentació com carnisseries, però ara s'hi han afegit també gestories, centres d'estètica o perruqueries, que es preparen per poder reobrir els seus negocis un cop s'aixequi l'estat d'alarma. El problema, però, és que no hi ha prou material per a tanta demanda.

El taller d'Olot compra el metacrilat en planxes grans i després les manipula i talla per adaptar-se a cada client. Té diferents proveïdors, però des que va començar la crisi sanitària els serveixen menys material. Això ha fet que tinguin una cinquantena d'encàrrecs en llista d'espera. El gerent explica que cada dia reben unes quinze trucades per preguntar o fer encàrrecs, algunes fins i tot de França i Itàlia.

Actualment, Metacrilat.com ja porta fetes unes 300 mampares. "En vendríem tantes com volguéssim si tinguéssim prou material", admet Lluís Clavaguera. L'empresa també es planteja començar a fer-ne amb altres materials, com el policromat compacte (que és més dur però que també serviria com a protecció).

Malgrat el repunt d'activitat, aquesta empresa especialitzada no es planteja reforçar la plantilla (té cinc treballadors) perquè hi ha molta incertesa. "No sabem si les mampares acabaran quedant-se com ha passat amb la indústria i si els comerços i tot el que sigui atenció al públic ho incorporaran amb normalitat", afirma el gerent.