Els gestors denuncien entrebancs per sol·licitar les ajudes de la Generalitat per al petit comerç

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha denunciat entrebancs a l'hora de sol·licitar les ajudes per al petit comerç que ha habilitat el Govern. En concret, l'ens col·legial lamenta que el termini per demanar aquests ajuts ha començat avui a les dotze de la nit, i que en quatre de les set línies obertes, els diners es concedeixen per ordre de petició fins que s'exhaureixi el pressupost. És per això que moltes gestories han hagut de treballar de matinada per "garantir que els petits empresaris més necessitats podien accedir a aquestes subvencions".

Així, el Col·legi lamenta que les gestories han hagut de presentar moltes de les sol·licituds sense poder consultar cap dada amb el client.

Les subvencions del Pla d'Ajuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat van dirigides a autònoms, pimes i microempreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda que han tancat a causa de la declaració de l'estat d'alarma o han reduït un 70% la facturació en els mesos de març i abril.

A banda, el Col·legi de Gestors critica que aquestes ajudes només es poden sol·licitar amb el certificat digital de l'empresari o de l'autònom i demana que es permeti a aquests professionals presentar-les de la mateixa forma que els impostos per facilitar la gestió.

Passa el mateix, afirma l'ens col·legial, amb l'ajut de 200 euros de la prestació d'urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la covid-19, la sol·licitud del qual s'ha de presentar amb idCAt Mòbil o amb un certificat digital. Segons el Col·legi, els treballadors es troben amb moltes dificultats per presentar la sol·licitud electrònicament, ja que normalment ho fan de forma presencial a les oficines de Benestar Social.