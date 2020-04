Els sindicats preparen un Primer de Maig virtual dedicat als treballadors essencials i contra la precarieta

Els sindicats omplen el Dia del Treballador amb d'actes "virtuals" dedicats a homenatjar els empleats essencials que lluiten contra la pandèmia de la covid-19 i plens de reivindicacions en favor d'una feina digna i en contra la precarietat laboral, en un moment en què la paràlisi econòmica per l'epidèmia està fent augmentar l'índex d'atur i de pobresa. El Primer de Maig del 2020 no tindrà, en principi, manifestacions al carrer com les habituals, encara que alguns sindicats com la IAC han convocat una concentració, que no ha estat aprovada pel Ministeri de l'Interior. Fonts del sindicat expliquen a l'ACN que estan a l'espera que es resolgui el recurs contenciós administratiu que han presentat als jutjats per prendre una decisió definitiva.

Sota el lema, 'Salut, treball i justícia social. La prioritat és la vida', CCOO i UGT centraran la celebració del Primer de Maig en una reivindicació de la tasca dels serveis públics. "Aquestes feines imprescindibles les fan persones imprescindibles, però el sistema no ha sabut assegurar materials i sistemes suficients de protecció de la seguretat i salut, i aquesta esdevé la primera denúncia i la primera reivindicació", han lamentat els sindicats majoritaris en el manifest conjunt.

A les onze del matí d'aquest divendres, els secretaris generals de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i d'UGT de Catalunya, Camil Ros, pronunciaran uns parlaments davant l'Hospital del Mar de Barcelona en homenatge al personal de l'àmbit sanitari i altres sectors essencials. Les intervencions es retransmetran en directe per TV3.

A les 13:30 hores tindrà lloc la manifestació virtual, convocada a tot l'Estat, per commemorar el Primer de Maig. Els participants s'hauran de fer una fotografia i penjar-la a les xarxes socials amb l'etiqueta #JoSocPrimerDeMaig. A les sis de la tarda hi haurà un concert solidari virtual a través de les dues pàgines web confederals i, a les vuit, es secundarà l'aplaudiment general als empleats dels serveis essencials.

Per la seva banda, la taula sindical de Catalunya –integrada per la CGT, la IAC, COBAS, CNT, COS i SO –

ha previst un Primer de Maig "atípic" però "combatiu" davant l'actual crisi "sanitària, econòmica i social".

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) juntament amb la Lluita Internacionalista (Ll) havia convocat una manifestació, pensada per a unes 50 persones, a la plaça Sant Jaume de Barcelona que havia de servir per reivindicar la sanitat pública i denunciar "l'escalada de repressió" i "l'atac permanent als drets socials i laborals".

Aquest dimecres, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska va prohibir la concentració, una situació que el sindicat ha criticat per "comportar la suspensió de drets fonamentals", com el de reunió o expressió. La IAC ha presentat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al·legant una vulneració del dret de reunió i està esperant que es resolgui aquesta petició. Fonts del sindicat han explicat a l'ACN que descarten una "acció conscient de desobediència" i que estan treballant en una alternativa que garanteixi el dret de protesta en cas que la prohibició sigui definitiva.

En paral·lel, la Confederació General del Treball de Barcelona (CGT) impulsarà accions a través de les xarxes socials per fer una "defensa ferma i energètica" dels serveis públics, així com una crida per derogar les últimes reformes laborals o la 'llei mordassa'. El sindicat participarà al migdia en un concert on s'ajuntaran actuacions en directes d'artistes del grup Reincidentes o de Boikot.

A més, també animen a la gent a "treure altaveus al balcó" a les sis de la tarda i connectar amb una emissió en directe de l'acte conjunt dels sindicats alternatius, on es desmarcaran del "sindicalisme que fa ERTO" i "col·laboracionista amb la patronal".

També ha organitzat activitats per celebrar el Dia Internacional del Treball el sindicat independentista Intersindical-CSC, que s'ha adherit a la plataforma Alcem-nos i a les seves "accions virtuals de reivindicació" sota el lema 'República, Treball i Justícia Social'. En un comunicat, l'organització ha desmentit que haguessin convocat cap manifestació al carrer, tal com havien afirmat alguns missatges a les xarxes.

A banda de negar la informació, la Intersindical-CSC i l'Assemblea Nacional Catalana han assegurat que han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per suplantació de la identitat de la Plataforma a diferents espais digitals.

La proposta oficial del sindicat als treballadors és participar en una manifestació virtual, escrivint en un full, cartell o dispositiu mòbil el lema de la Intersindical pel Primer de Maig i "omplir de correus electrònics reivindicatius" les empreses de l'Ibex 35 i les institucions que "precaritzen de fa anys els treballadors". El sindicat ha habilitat un formulari per fer més fàcil els enviaments d'aquests missatges.