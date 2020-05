L'economia espanyola es desplomarà un 9,2% el 2020 i l'atur arribarà al 19%

L'economia espanyola es desplomarà un 9,2% aquest any 2020 i l'atur pot arribar al 19%, segons les previsions macroeconòmiques que l'executiu de Pedro Sánchez ha enviat a la Comissió Europea, i que ja inclouen l'efecte del coronavirus.

A més, i tenint en compte l'augment de la despesa pública, el govern espanyol preveu que el dèficit públic arribi al 1034%, el nivell més alt des de la crisi del 2012, quan es va arribar al 10,7%. A més, el deute públic, que està actualment en el 95,5%, arribarà a final de l'any al 2020. Segons la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, l'impacte de la crisi serà en forma de "V asimètrica", amb una caiguda "molt intensa" i "pronunciada" el segon trimestre i una "recuperació gradual i suau".

De fet, Calviño preveu que el PIB es recuperi de cara l'any vinent, assolint un creixement del 6,8%. Amb tot, l'atur el 2021 seguirà molt per sobre dels nivells actuals, en un 17,2%.

Amb tot, la ministra ha assegurat que l'impacte laboral de la crisi està sent per ara "menys intens" que en crisis anteriors per "les mesures adoptades", com per exemple els ERTO, que fan que les plantilles no entrin a l'atur sinó que tinguin els contractes temporalment suspesos. Segons ha afirmat Calviño, el mercat laboral mostra tímidament alguna recuperació de l'afiliació a la seguretat social en sectors com el de la construcció o també l'agricultura.



Dèficit i deute

El dèficit públic, que va tancar l'any 2019 en el 2,8%, pujarà més de vuit punts fins al 10,34% del PIB i arribarà als 115.671 milions d'euros, segons les dades ofertes per la portaveu i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.

De fet, l'executiu preveu un augment de la despesa pública de gairebé 10 punts respecte a l'any passant, que suposarà el 51,5% del PIB. Alhora, hi haurà una caiguda "important" dels ingressos públics, que es preveu que siguin d'uns 25.700 milions, l'equivalent al 41% del PIB.

Montero ha explicat que la recaptació de l'IRPF caurà un 2,4%, la de l'impost de societats un 8,7%, la de l'IVA un 5,2%, la dels impostos especials un 6,7%, la de transmissions patrimonials un 37,9% i la recaptació derivada de les cotitzacions socials baixarà un 5,75%.

"Incrementar el dèficit i el deute és conseqüència d'una crisi de velocitat i profunditat inèdita", ha afirmat Montero, que també ha precisat que les xifres "demostren l'esforç de les administracions per mitigar l'impacte" del coronavirus.

En aquest sentit, la ministra-portaveu ha dit que l'administració dedica 138.923 milions d'euros a mesures per ajudar als ciutadans per l'impacte de la crisi. Entre d'altres, el cost del ERTO costa a l'Estat 17.894 milions d'euros, mentre que la prestació dels autònoms costa uns 3.700 milions.

Montero ha rebutjat que el govern espanyol tingui previst promoure augments o rebaixes "massives" d'impostos, però sí que demana celeritat en l'aprovació de figures fiscals noves com l'impost digital i el de transaccions financeres –actualment al Congrés- perquè puguin estar en vigor cap a finals d'any.



Dades macroeconòmiques

A banda de les previsions del PIB, el govern espanyol també ha fet públics els pronòstics en consum, exportacions, importacions o inversió. Així, el consum de les llars es preveu que caigui un 8,8% aquest any, i repunti un 4,7% el vinent, mentre que el consum públic se situarà en un 2,5% el 2020 i en un 1,8% el 2021.

Pel que fa a la inversió, es desplomarà aquest any un 25,5% aquest any, repuntant un 16,7% el vinent. Pel que fa a les exportacions, el govern de Pedro Sánchez preveu una davallada del 27,1% per aqufest 2020 i una recuperació de l'11,6% l'any vinent. Les importacions també cauran, un 31%, pujant lleugerament un 9,3% el 2021.