Les cambres de comerç fomentaran aliances entre empreses per evitar tancaments amb la crisi per la covid-19

Les tres cambres de comerç gironines fomentaran aliances i agrupacions d'empreses per evitar que tanquin amb la crisi per la covid-19. La prioritat serà mantenir el teixit que caracteritza el territori, on el 95% de les firmes tenen menys de deu treballadors. "Si abans el quid es trobava amb les UCI sanitàries ara es trasllada a les UCI empresarials", diu el president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega.

Per fomentar aliances les tres cambres reclamen a l'administració agilitzar burocràcia. I en paral·lel, també miren cap als mercats exteriors, perquè les exportacions són un altre dels puntals de l'economia gironina.

El coronavirus ja ha refredat les vendes als països europeus (França, Alemanya i Itàlia) i ha fet néixer missions virtuals.



