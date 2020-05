La banca europea deixa de pagar 27.000 milions en dividends per la crisi sanitària

La banca europea ha suspès el pagament de més de 27.000 milions d'euros en dividends als seus accionistes a causa de la pandèmia de covid-19, la qual cosa representa un 75% del total que les entitats financeres tenien previst repartir abans del brot de la malaltia, segons va detallar ahir en el Parlament Europeu el president del Consell de Supervisi del Banc Central Europeu (BCE), Andrea Enria. L'italià va explicar davant la comissió d'Assumptes Econòmics de l'Eurocambra que l'institut emissor va recomanar als bancs retenir en els seus balanços els diners previstos per a dividends d'aquest any, una qüestió «vital» en un moment per «mantenir tot el capital possible dins del sector bancari». «La majoria dels bancs han complert la nostra recomanació», va celebrar Enria.

«Dels 35.000 milions d'euros en dividends que havien de ser pagats, més de 27.000 milions han estat retinguts totalment en els balanços, i això és un resultat molt

important», va especificar l'executiu comunitari. El màxim responsable de la supervisió bancària a la UE va explicar que aquelles entitats que sí han repartit dividends ho han fet perquè el pagament ja havia estat aprovat en les juntes d'accionistes i, en aquests casos, hauria estat il·legal parar el

desemborsament. «Hi ha alguns casos en els quals els dividends ja havien estat pagats o aprovats, en aquests no hem pogut parar els pagaments», va indicar.

Enria va apuntar que el seu departament ha «ajustat» les labors de supervisió a una crisi «sense precedents» les conseqüències de la qual són encara «impredictibles en gran manera» amb l'objectiu d'assegurar que els bancs poden continuar prestant a l'economia real «i que seran també capaces de donar suport a la recuperació».



Els bancs, millor que el 2008

En qualsevol cas, el president del Consell de Supervisió del BCE va ressaltar que el fet que s'hagi treballat bé en els últims anys parteix de la Unió Bancària «permet una resposta molt més unificada i oportuna a la crisi de la qual era possible en la crisifinancera de 2008». «I gràcies a una regulació i supervisió europea més estricta després de la crisi financera global, els bancs de l'eurozona tenen uns balanços molt més forts dels que tenien abans de 2008», va afegir destacant que el sistema financer europeu actual té «uns pilars molt més ferms avui que els que tenia durant la crisi de fa una dècada».