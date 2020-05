Les cambres gironines volen fomentar aliances d'empreses per evitar que hagin de tancar

Les tres cambres de comerç gironines fomentaran aliances i agrupacions d'empreses per evitar que tanquin amb la crisi per la covid-19. La prioritat serà mantenir el teixit que caracteritza el territori, on el 95% de les firmes tenen menys de deu treballadors. «Si abans el quid es trobava en les UCIs sanitàries ara es trasllada a les UCIs empresarials», diu el president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega. Per fomentar aliances les tres cambres reclamen a l'administració agilitzar burocràcia. I en paral·lel, també miren cap als mercats exteriors, perquè les exportacions són un altre dels puntals de l'economia gironina. El coronavirus ja ha refredat les vendes als països europeus (França, Alemanya i Itàlia) i ha fet néixer missions virtuals.

«Moltes empreses estan desorientades per una profusió de legislació urgent, complicadíssima i plena de lletra petita». El president de la Cambra de Comerç de Girona reitera la queixa cap al Govern espanyol per la manera com gestiona la resposta a la crisi generada per la covid-19. «Reclamem liquiditat i no crèdits per pagar; a més, critiquem la improvisació que demostren emetent decrets a darrera hora que sumeixen les empreses en un desconcert molt gran»,va afegir ahir Fàbrega, en relació amb les directrius per a la desescalada.

Per això, des del territori, les de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols seran la veu de la campanya «Que cap empresa tanqui», que impulsen de manera conjunta les tretze cambres de comerç catalanes. L'objectiu és detectar aquelles empreses i sectors que necessitin «suport urgent» i assessorar-les per evitar que la sotragada econòmica del coronavirus les faci desaparèixer. «Hem d'assegurar la supervivència del teixit industrial i econòmic gironí», va subratllar ahir Fàbrega.



Un 42% d'empreses tancades

Abans d'impulsar la campanya, les cambres catalanes ja han fet un treball previ sobre els possibles impactes de la covid-19. S'han enquestat un miler d'empreses, de les quals un centenar són de l'àmbit de Sant Feliu de Guíxols. Segons va explicar el president de la seva Cambra de Comerç, Eduard Bosch, els resultats reflecteixen ja el primer impacte del coronavirus. «Un 42% de les empreses amb qui vam contactar estaven tancades, un 21% tenien problemes d'activitat per manca de demanda i un 18% patien problemes de liquiditat», va concretar Bosch.

A partir d'aquesta primera diagnosi, la campanya «Que cap empresa tanqui» s'ha engegat arreu de Catalunya. Té objectius comuns, com ara reclamar que el desconfinament no s'allargui, rebaixes de l'IVA per a determinats sectors (perruqueries, turisme, restaurants, cultura, esport...) o increments dels ajuts per a autònoms. Però també en té d'específics per a cada territori. I aquí és on entren les respectives cambres de comerç.



Baixada de les exportacions

En paral·lel a aquesta campanya, que a Girona se centrarà en pimes i microempreses, les tres cambres de comerç també miren cap als mercats exteriors, perquè les exportacions són un altre dels puntals de l'economia gironina. I aquí, com va precisar Fàbrega, si bé les exportacions a mercats emergents i tercers països –que representen un 30% del total- no s'han refredat, sí que les vendes a Europa han experimentat una frenada:

«Parlem sobretot de països com França, Alemanya o Itàlia».

Com passa en qualsevol crisi, també s'han detectat amenaces. En concret, fons voltor internacionals que esperen aprofitar-se de la situació per adquirir hotels. El president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, va explicar que, sobretot, s'han detectat «a grans ciutats» com Barcelona, però que s'està «en alerta» en llocs com la Costa Brava sud.