Fira de Girona proposa un ERTO als vuit treballadors que té en plantilla

L'Ajuntament de Girona i la Cambra de Comerç han acordat aquest dimecres a la tarda presentar un ERTO als vuit treballadors que Fira de Girona té en plantilla. La mesura arriba després que les fires s'hagin ajornat totes les fires fins l'estiu i la incertesa de com aquests esdeveniments es podran reprendre en un futur.

La proposta aposta per reduir la jornada laboral a la meitat de la plantilla i la suspensió a l'altra meitat. Amb això es vol garantir que hi hagi una estructura mínima per garantir l'activitat a Fira de Girona fins que no es recuperi la normalitat. La previsió és que entre el setembre i l'octubre es pugui reprendre l'activitat amb el Festivalot, el Girocòmic, la Fira Playmòbil, entre d'altres.

Aquesta proposta d'ERTO es presentarà els propers dies en la reunió del Comitè Executiu de Fira de Girona.