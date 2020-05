Els bancs anticiparan el pagament de les prestacions per desocupació

El Ministeri de Treball i Economia Social i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) han signat un conveni de col·laboració amb les associacions bancàries AEB, CECA i UNACC pel qual les entitats de crèdit podran avançar el pagament de les prestacions per desocupació a les persones afectades per l'actual crisi sanitària de la Covid-19.

L'objectiu d'aquest conveni és alleujar l'impacte negatiu que aquesta situació pot provocar en la renda disponible dels afectats i contribuir així a pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus sobre els col·lectius més vulnerables, destaquen els signants en un comunicat conjunt.

El conveni signat fixa el procediment que hauran de seguir les entitats que s'adhereixin voluntàriament a la iniciativa. Tindrà una durada inicial de tres mesos prorrogable pel mateix període. El tipus d'interès aplicable a l'operació serà del 0% i no existirà cap mena de comissió per realitzar aquesta operació, ni s'exigirà cap garantia per al seu cobrament.

Amb aquesta iniciativa, les persones la prestació per desocupació hagi estat reconeguda pel SEPE no hauran d'esperar fins al dia 10 del mes següent per cobrar la prestació, com s'anava fent fins al moment.

El procediment que se seguirà consisteix que el SEPE, després de reconèixer la prestació, ho ha de comunicar a l'entitat financera, que a partir d'aquest moment oferirà la bestreta directament als beneficiaris perquè disposin de diners amb antelació i puguin així fer front a les seves despeses.

Els potencials beneficiaris de les bestretes considerats en aquest conveni seran els treballadors els que el SEPE reconegui una prestació o subsidi per desocupació des de l'1 de maig, amb efectes econòmics retroactius a l'inici d'aquesta crisi sanitària.

L'AEB ha ressaltat en un comunicat que "una vegada més" les entitats de crèdit han ofert la seva total cooperació a les autoritats per alleujar els efectes econòmics de la crisi sanitària.

