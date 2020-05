Noel tanca acords comercials a la Xina i preveu exportar 17.000 tones de porcí fins al 2021

L'empresa Noel de Sant Joan les Fonts, especialitzada en la producció i distribució de pernil cuit i curat, embotits i carns fresques, ha tancat acords comercials a la Xina i preveu exportar 17.000 tones de porcí fins a l'any vinent. L'operació ha estat possible per la recent homologació concedida per l'Administració General de Duanes d'aquest país que li ha permès entrar al mercat. Segons l'empresa, és un "pas endavant en l'estratègia de creixement i expansió internacional" després de tancar en les últimes setmanes acords amb processadors i distribuïdors del canal Horeca en aquest país. Per poder cobrir el nou mercat, han ampliat la capacitat frigorífica de la planta de frescos d'Olot i crearan 20 llocs de treball.

Per poder entrar al mercat asiàtic, l'empresa Noel Alimentaria ha hagut de superar diferents auditories i ha hagut d'adequar alguns processos així com ampliar la capacitat frigorífica de la planta de frescos que té a Olot on també es crearan 20 llocs de treball.

Segons les previsions de l'empresa, ja compten amb encàrrecs i els primers enviaments del producte arribaran al mercat xinès a finals de juny. Una operació que s'ha tancat després d'assolir "diferents acords comercials que l'empresa ha aconseguit subscriure en temps rècord, des de la seva homologació el passat 8 d'abril" segons informen en un comunicat. La companyia, a més, preveu ampliar-los en les properes setmanes perquè està en negociacions.

Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, les carns i despulles de porc van representar el 53% de les exportacions agràries d'Espanya a la Xina durant el 2019. Des de Noel Alimentaria afirma que amb aquesta operació es posa de manifest que la "internacionalització és un dels seus pilars estratègics". Actualment té presència a més de 66 països. Durant l'any passat, les exportacions van representar prop de la meitat de la facturació.

L'any 2018 l'empresa va factura 277 milions d'euros (MEUR) i comptava amb 1.226 treballadors i 12 plantes productives.