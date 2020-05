Els restauradors gironins critiquen la incertesa de les dates d'obertura i la manca de protocols

Els restauradors gironins es troben en una situació d'incertesa per no saber exactament quin dia podran tornar a obrir les seves terrasses al públic. Alguns establiments de la demarcació s'han trobat que ja tenien les comandes fetes per poder obrir el dilluns, però ara hauran d'assumir tot aquest material perquè la Regió Sanitària de Girona es manté una setmana més en fase 0 del pla de desconfinament.

Per la seva banda, el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha apuntat que els empresaris estan "indecisos" perquè encara no saben quina normativa hauran de complir. A la ciutat de Girona l'Associació d'Hostaleria de Girona ha acceptat la decisió de Salut amb "resignació".

