Gay de Liébana: "A les autoritats no els interessen els empresaris, sembla que vulguin aniquilar l'economia productiva"

L'economista José María Gay de Liébana ha enviat un missatge a l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG) on carrega durament contra la classe política. "Sembla que a les autoritats no els interessen els empresaris i els emprenedors", assegura el professor de la Universitat de Barcelona en un vídeo on lamenta que "sembla que vulguin aniquilar l'economia productiva". No obstant recomana que, "cal pensar en positiu" i "pensar en innovar" en aquests "moments difícils". Assegura que "venen temps complicats" on "caldrà remar molt per arribar a la riba".



En manifestacions recents, Gay de Liébana, ha augurat que un cop s'acabin els actuals ERTOs hi haurà un allau d'acomiadametns i de fallides empresarials. Així mateix, ha reclamat tècnics contrastats per comandar la recuperació i no polítics que "no han treballat en el món real i no tenen cap experiència".