Un 20% de la població activa de la ciutat de Girona està afectada per un ERTO

Girona supera per poc els 100.000 habitants i, d'aquests, 49.200 es troben en edat de treballar. Un 20% d'aquesta població activa, 9.803 persones, estan afectades per un ERTO, fent de la ciutat la quarta de les setze més grans de Catalunya amb més treballadors immersos en expedients de regulació temporals d'ocupació. Girona és, en definitiva, després de Barcelona, Sant Cugat i Manresa, la ciutat catalana de més de 75.000 habitants amb més treballadors afectats per un ERTO en relació amb la seva població activa. Així, a la capital gironina, gairebé 200 treballadors de cada mil persones en edat de treballar estan inclosos en un ERTO (199,25). En aquest rànquing, la població catalana gran amb menys casos és Lleida: només 12.312 persones segons les dades d'ahir de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Girona se situa per poc per sota dels 200 treballadors afectats per cada mil persones en edat de treballar, on hi queden poblacions com Tarragona (164,51), Mataró (164,27) o Terrassa (155,35), totes per sobre dels 100.000 habitants i amb més de 50.000 persones en el grup de població activa. Segons les dades de la Generalitat, Barcelona lidera l'estadística, amb 204.865 treballadors afectats per un ERTO, 259,87 per cada mil en edat de treballar. De tots els casos de Girona ciutat, 8.964 treballadors s'hi han vist abocats per força major, i 839 per d'altres motius.

Des de l'inici de la crisi sanitària Catalunya ha registrat 96.861 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació, amb un total de 712.990 treballadors en situació d'atur temporalment. Les comarques gironines han rebut 10.870 expedients per a 68.213 treballadors. Per activitat econòmica, el sector serveis acumula el 81,3% dels ERTOs a Catalunya, amb un total de 78.809 procediments. Des que va esclatar la crisi del coronavirus, més de mig milió de persones (503.794 concretament) vinculades al sector terciari s'han quedat sense feina de forma temporal. Pel que fa a la indústria, els expedients ja superen els 8.295 i el nombre de persones afectades és de 142.328. D'altra banda, la construcció suma 7.792 ERTOs i 45.527 treballadors a l'atur, mentre que l'agricultura ha registrat 703 expedients i ha vist com 3.973 persones es quedaven sense feina de forma temporal.

Tots aquests treballadors afectats per ERTOs es veuran, a més, castigats per l'IRPF en l'exercici de l'any que ve perquè a ulls d'Hisenda hauran tingut dos pagadors i molta gent que no arribava al límit obligatori per presentar la declaració de renda (22.000 euros de sou bruts anuals) s'hi veuran amb l'obligació. Com que els diners rebuts en forma de prestació des del SEPE no tenen cap retenció, a la majoria dels més de 68.000 gironins afectats per ERTOs els sortirà la declaració de l'any que ve a pagar.