Neguit entre més de 20.000 autònoms gironins per la pròrroga de la prestació

El Govern i les associacions d'autònoms van obrir dimarts les negociacions per definir l'adaptació de la principal ajuda que reben els autònoms per esmorteir

l'impacte de la crisi, l'anomenada

prestació per cessament d'activitat, a la desescalada del desconfinament i la tornada gradual a l'activitat en molts negocis. El sector està demandant que el citat subsidi es prorrogui en condicions semblants a les actuals fins al 30 de juny i que es consideri la seva extensió més enllà per als sectors que trigaran més a recuperar els nivells ordinaris de facturació.

El desenllaç de les converses pot ser essencial per a molts dels més de 20.000 autònoms gironins que han percebut la prestació extraordinària per cessament d'activitat (uns 700 euros de mitjana mensual) des de la seva creació al març. Aquest grup, equivalent al 33% de tots els autoempleats i petits empresaris de la demarcació (59.000Ç), està format per persones els negocis de les quals van quedar obligats a tancar amb l'estat d'alarma o que, podent obrir, van sofrir pèrdues d'ingressos superiors al 70% a conseqüència de l'enfonsament de la demanda associat a les mesures de confinament de la població. Igual com va passar amb els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs), acabats de prorrogar fins a finals de juny amb canvis en les condicions per adequar-los a la desescalada, l'executiu i els autònoms exploren opcions per a la continuïtat de la prestació per cessament d'activitat.

Les organitzacions ATA, UPTA i UATAE van plantejar dimarts als ministres Nadia Calviño (Economia), Yolanda Díaz (Treball) i José Luis Escrivá (Seguretat Social) que la referida prestació, vinculada per llei a la durada de l'estat d'alarma (fins al 30 de maig, si no hi ha nova ampliació), es mantingui fins al 30 de juny. Segons va explicar Lorenzo Amor, secretari general d'ATA, la seva impressió després de la trobada era que el Govern acceptarà aquesta pròrroga, encara que no va descartar que es produeixin canvis en les condicions de l'ajuda, una espècie de «modulació», va dir Amor en referència a la possibilitat que, davant el reinici de l'activitat, l'import de la prestació o l'exoneració de la quota de Seguretat Social que porta vinculada registrin variacions després del 30 de maig.

Les tres organitzacions citades defensen també que el subsidi es mantingui, en les condicions que es pactin, per als sectors que tindran més dificultats per a recuperar la normalitat.

Les organitzacions d'autònoms estan demandant també que el subsidi arribi als treballadors per compte propi de temporada, com certs professionals amb ocupacions vinculades al turisme i que tenen una dedicació estable però discontínua, marcada per l'estacionalitat del sector. Lorenzo Amor (ATA) va expressar així mateix les queixes dels autònoms per les dificultats d'accés als avals públics de l'ICO per obtenir finançament bancari. «Calculem que hi ha 600.000 sol·licituds en uns llimbs, sense resposta», va dir.

El president d'Autònoms PIMEC, Miquel Camps, va lamentar dimarts que les ajudes al col·lectiu «són insuficients i no han arribat ni en temps ni forma». Va afegir que, en molts casos, les mesures de l'administració pública «suposen un endeutament». «Des d'Autònoms PIMEC defensem els interessos del col·lectiu. Durant aquesta crisi els atenem telefònicament assessorant-los i ajudant-los, hem impulsat una bústia de denúncies dels abusos per part dels bancs o de la gran empresa, i informem d'aquesta situació i de les novetats normatives amb vídeos, preguntes freqüents, notícies, entre altres qüestions», va explicar. Camps considerava que «per reinventar-se en moments de crisi cal prendre decisions valentes, adaptar-se i innovar».

Les últimes dades de la Seguretat Social indiquen que a Girona hi ha una mica més de 59.000 autònoms, i d'aquests, més de 20.000 es van agafar a l'ajuda governamental. A finals d'abril l'Estat havia fet efectiu el pagament per cessament d'activitat a 20.049 treballadors autònoms de les comarques de Girona.