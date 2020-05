Una empresa catalana dissenya una màquina per desinfectar les platges amb ozó per la covid-19

L'empresa Beach Trotters de Torredembarra ha dissenyat una màquina per desinfectar les platges de bacteris, fongs i virus arran de la pandèmia de la covid-19. La tècnica consisteix en aplicar una barreja d'ozó i aigua en el procés habitual de garbellat i neteja de la sorra.

L'empresa n'ha creat dos models, el d'una garbelladora anomenada 'Dromedar' que porta integrada l'equip d'ozó i 'l'Ozó Beach Kit', que s'adapta tant a les seves pròpies màquines per netejar platges com a altres models existents al mercat. Segons ha explicat el director de l'empresa, Serafí Mercadé, diversos ajuntaments de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears s'han interessat per la maquinària, que es fabricarà sota demanda.

L'empresa ha presentat el producte aquest divendres a la platja de Torredembarra. "És una novetat mundial. La màquina ha sigut conseqüència dels problemes de la covid-19. Garbellar la sorra amb ozó ens dona una absoluta garantia que la platja està perfecta", ha subratllat Mercadé.

La firma catalana assegura que la tècnica que utilitzen és respectuosa amb el medi ambient i no deixa residus que puguin afectar la salut dels banyistes, ni la fauna i la flora costanera.



El sistema per desinfectar les platges

Segons l'empresa, han acoblat a l'interior de la clàssica garbelladora un equip de desinfecció format per un generador d'ozó, el dipòsit per a l'aigua i un conjunt d'aspersors que permeten abocar la fina capa d'aigua ozonitzada just damunt de la sorra garbellada. D'aquesta manera, diuen, es garanteix una molt bona desinfecció de la platja, de forma senzilla i pràctica.

"El gas ozó és un gran desinfectant i per oxidació aconsegueix eliminar gran part de fongs, virus i bacteris. En aquest cas, com que és un gas que actua per contacte i el que s'evapora és l'oxigen, s'eliminen per una banda els riscos derivats d'una permanència i, per l'altra, és molt més econòmic, perquè no hi ha cap element a adquirir, sinó que es genera a través de l'oxigen", ha precisat l'enginyera agrònoma, Montse Martínez, de l'empresa lleidatana Makato, que està especialitzada en maquinària agrícola i fabricar les màquines de Beach Trotters.

El principal avantatge de l'aplicació d'ozó en el procés de desinfecció de la platja és que els usuaris poden accedir-hi immediatament, sense la necessitat d'haver d'esperar un temps de seguretat. Així mateix, aquesta desinfecció amb ozó és respectuosa amb el medi ambient i no genera cap mena de residus que puguin afectar la salut dels banyistes.



Fabricaran sota demanda

Segons l'empresari torrenc, necessiten entre dues i quatre setmanes per fabricar aquest model, o bé una setmana i mitja per elaborar l'equip d'ozó. Ja s'han posat en contacte amb l'empresa diversos ajuntaments de Catalunya, del País Valencià i també un a les Illes Balears, que estan interessats en adquirir la maquinària. La garbelladora presentada aquest divendres és la primera que han fabricat i fa 1,90 metres d'ample, tot i que la mida es podrà adaptar en funció de les necessitats.

A banda, Beach Trotters també està treballant amb altres innovacions per evitar la propagació del coronavirus, com ara la instal·lació de sensors a les dutxes i rentapeus de les platges perquè s'activin sense que calgui prémer cap botó.