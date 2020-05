Els grans distribuïdors comercials exigeixen reobrir durant la fase 1

Els grans distribuïdors comercials demanen al govern espanyol que no els "exclogui" i els permeti reobrir durant la Fase 1, malgrat superar els 400 metres quadrats. Defensen que poden garantir les distancies i les limitacions d'aforament dictades per l'Estat, i que disposen de protocols per complir amb els criteris sanitaris i de seguretat. Cadenes com IKEA o Leroy Merlin, han aprofitat l'inici del desconfinament per reprendre part de la seva activitat. L'empresa de mobles sueca ha recuperat les seves botigues d'alimentació, i l'establiment de bricolatge ha posat en marxa 57 establiments per atendre clients professionals. Totes dues empreses afirmen que estan "preparades" pel moment en què l'Estat les autoritzi a obrir del tot.

Després de més de sis setmanes tancades, les grans cadenes de distribució reclamen al govern espanyol que no les deixi de banda i que contempli l'obertura d'aquesta tipologia de negocis que segons l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (AEGED) acumulen més de 10.000 empleats en procés d'ERTO. Consideren que els únics motius que han de determinar la reobertura dels comerços han de ser "sanitaris i de seguretat" i rebutgen les limitacions de superfície que ha fixat l'executiu de Pablo Sánchez.

"Els establiments comercials que s'han exclòs són botigues que compleixen els màxims nivells de seguretat, protecció i higiene", indica Javier Millán-Astray, director general d'AEGED que assenyala que "de la reobertura de botigues depèn la tornada a l'activitat de milers de proveïdors i empreses industrials, majoritàriament pimes". Alhora, demana sumar esforços per "recuperar com més aviat possible l'activitat econòmica amb les màximes garanties de seguretat per a la població", apunta.

En aquesta línia, grans cadenes com IKEA o Leroy Merlin, han activat tots els protocols de seguretat necessaris per poder reprendre l'activitat el més aviat possible. La responsable de màrqueting d'IKEA al mercat català, Carolina Alegre, ha indicat que estan "preparats per la situació que autoritzi el govern" i assegura que han seguit "totes les pautes establertes". Per la seva banda, Jorge Martí, director de la botiga que Leroy Merlin té a Sabadell, afirma que han adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i que "una botiga de 9.000 metres quadrats com la seva pot garantir el distanciament establert tan bé com una de 400".

Amb l'objectiu de començar a recuperar la normalitat, Leroy Merlin s'ha acollit al punt del reial decret del govern espanyol que permet la venta al comerç majorista i aquesta setmana ha posat en marxa 57 botigues per atendre els clients professionals. "Volem satisfer les necessitats d'aquest sector perquè entenem que si no estem oberts ells no poden seguir fent la seva feina perquè no poden proveir-se de materials", apunta Jorge Martí.

Per poder accedir a l'interior dels establiments, aquests professionals han d'acreditar aquesta condició ensenyant al personal de seguretat una targeta laboral, l'alta a l'IAE o l'últim rebut d'autònoms. "Hem tingut força afluència de compradors professionals a la botiga", comenta Martí que assenyala que alguns particulars també s'han apropat i han provat d'entrar. "Els expliquem que el reial decret no ho permet i els derivem a la venta online o telefònica que està funcionant molt bé". Martí detalla que des del moment en què van impulsar la venta telefònica, a l'inici de la pandèmia, s'han registrat 200.000 comandes a tot l'Estat, unes 10.0000 diàries.

Per garantit la seguretat dels clients i els treballadors, la companyia ha establert un pla d'actuació que inclou mesures higièniques, tècniques, organitzatives, de prevenció i de protecció individual. "Hem dotat la plantilla de guants i mascaretes, i proporcionem gels desinfectants tant als treballadors com als clients", comenta Martí que recorda que també s'han instal·lat mampares a la línia de caixa, i s'han col·locat senyals per crear circuits segurs.

A banda, les entrades de la plantilla a la feina es fan de forma esglaonades i s'ha potenciat el teletreball. Aquestes mesures s'estan aplicant també en tota la cadena logística, incloent el repartiment de comandes a domicili. Gràcies a la reobertura de les botigues per als clients professionals, més de 600 treballadors han pogut reincorporar-se a la feina. Les compres dels proveïdors nacionals representen el 72,8% de l'activitat de Leroy Merlin, el que l'any 2019 es va traduir en 1.160 MEUR.

IKEA reobre les botigues d'alimentació

IKEA és una altra gran empresa que ha començat a reprendre part de la seva activitat aquesta setmana. El gegant suec ha reobert la seva botiga d'alimentació en els seus tres centres de L'Hospitalet, Badalona i Sabadell i també a d'altres ubicats arreu de l'Estat. La responsable de màrqueting del mercat català, ha assegurat que és un primer pas per apropar-se als clients que han començat a venir "poc a poc i de forma molt esglaonada".

Explica que en aquests primers dies, l'horari és diferent a l'habitual perquè s'ha ajustat "a les necessitats concretes de cada mercat". Així, en el cas de Sabadell, els amants de la gastronomia sueca poden adquirir les populars mandonguilles o el conegut salmó entre les dotze del migdia i les set de la tarda.

IKEA ha proporcionat mascaretes, guants i ulleres protectores a tots els empleats i ha posat a disposició dels clients gel desinfectant i guants. A més, s'ha senyalitzat un circuit a l'interior de la botiga d'alimentació "per evitar que els compradors es creuin". També s'ha limitat l'aforament, s'han fixat distàncies de seguretat i s'han introduït mecanismes per netejar i desinfectar l'espai diversos cops al dia. Pel que fa al pagament, només s'accepten targetes.