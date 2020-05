França i Alemanya proposen un fons de 500.000 milions d'euros per rellançar l'economia europea

El president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, proposen un fons de reconstrucció de 500.000 milions d'euros per rellançar l'economia europea. La proposta de París i Berlín aposta perquè els 500.000 milions d'euros siguin "despesa pressupostària per a les regions i els sectors més afectats" per la pandèmia i que sigui la Comissió Europea la que s'endeuti als mercats. Segons ha explicat Macron, els diners es faran a arribar a través de "veritables transferències" als estats i els sectors més afectats per la crisi, mentre que Merkel ha dit que "és necessari un gran esforç i França i Alemanya estan disposades a fer-lo".