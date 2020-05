Només viatjaran la meitat dels espanyols durant l'estiu

La meitat dels espanyols no espera realitzar cap mena de viatge turístic durant l'estiu, independentment de la fase de desescalada en què es trobin, segons les conclusions d'un estudi elaborat per EY-Parthenon i publicat aquest diumenge.

D'acord a les dades agregades de l'informe, el 50% dels enquestats ha assegurat que no creu que es "donin les condicions" per a realitzar algun tipus de viatge aquest estiu. La segona opció més popular, amb un 19%, és que es realitzarà turisme interior per Espanya d'acord amb el planejat prèviament, mentre que un 8% addicional tenia pensat anar a l'estranger, però ara es limitarà a viatjar a Espanya.

Dels 2.106 enquestats per la consultora, un 10% ha indicat que farà turisme interior però que triarà destinacions menys massificades, donat el risc de contagi. Finalment, fins a un 9% dels espanyols mantenen els seus plans turístics i, si poden, faran viatges a l'estranger.

Per comunitats autònomes, la més propensa a no realitzar cap mena de viatge turístic aquest estiu, independent de les condicions, és Galícia, amb un 56% dels enquestats. A l'extrem oposat es troben Madrid i Castella-la Manxa, on un 43% dels enquestats assegura que es quedaran a la seva província entre juny i setembre.

Aquestes decisions de viatges tindran el seu impacte en el nivell de despesa en turisme i viatges fins i tot quan se superi la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-19. Segons les dades de EY-Parthenon, fins a un 42% dels espanyols considera que la seva despesa posterior serà menor, molt menor o fins i tot zero. En contraposició, un 38% dels enquestats gastarà el mateix i un 16% està disposat a elevar el seu pressupost turístic.

D'aquesta manera, els ciutadans de Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa són els més pessimistes pel que fa a la seva despesa en viatges després de la crisi, amb un 46% dels enquestats en ambdós casos assegurant que gastaran menys, molt menys o gens.

La pandèmia no només canviarà la decisió de viatjar o de planificar les vacances, sinó també la preferència de consumidor. En aquest sentit, set de cada deu espanyols estaran disposats a pagar més per tenir flexibilitat en condicions de cancel·lació i canvis dels seus viatges, encara que hi ha divisió d'opinions en relació amb el pagament extra per altres serveis com 'fast track' o seients amb més espai. Els més predisposats a aquesta despesa addicional són els joves i les persones amb ingressos alts.

En l'àmbit professional, gairebé la meitat dels que viatgen avui per treball creuen que els desplaçaments per motius laborals es reduiran i seran substituïts per videoconferències.



La despesa en hostaleria es manté

Pel que fa a l'hostaleria, encara que un 70% dels participants en l'enquesta ha assegurat que la seva despesa en bars, restaurants i cafeteries serà igual o major després de la crisi, destacada que un 30% espera gastar menys, molts menys o fins i tot gens.

Gallecs (26%) i catalans (28%) seran els que menys restringiran les seves despeses en bars i restaurants després de la finalització d'aquesta pandèmia. Al mateix temps que un 9% dels valencians espera que la seva despesa sigui molt més gran. Els més conservadors seran madrilenys (53%) i catalans (52%) els que asseguren que mantindran un nivell de despesa semblant a l'actual.

Aquesta divisió s'incrementa quan la pregunta es refereix a locals més massificats, com bars de copes i discoteques. Així, fins al 45% dels enquestats considera que reduirà la seva despesa o fins i tot ho eliminarà, mentre que un 38% espera mantenir el seu consum habitual i només un 12% incrementarà la despesa en aquest tipus d'establiments.

La generalització del teletreball pot ser un altre detonant per a la lenta marxa del sector. Un 67% dels treballadors assumeix que després del confinament la feina des de casa augmentarà respecte a la situació abans de la crisi. En aquest context, set de cada deu persones que el practica menja a casa, tot i que col·lectius més joves surten per prendre un cafè.

