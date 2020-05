Agricultura destina 4 M€ a comprar productes frescos a petits productors per lliurar-los al Banc dels Aliments

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha impulsat la compra de productes frescos als petits productors catalans que tenen dificultats per accedir als grans canals de distribució a causa de la crisi de la Covid-19. S'hi destinaran un total de 4 milions d'euros.

La mesura té com a objectiu, per una banda, donar suport econòmic als petits productors del país i, per l'altra, evitar el malbaratament d'aquests aliments. A més, la iniciativa preveu que tots aquests productes adquirits per la Generalitat siguin entregats a la Fundació Banc dels Aliments, de manera que tots aquests productes puguin contribuir a cobrir les necessitats de les famílies en situació més vulnerable.

D'aquesta manera, "casem dues necessitats", ha explicat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, "comprem als nostres petits productors els aliments frescos, segurs, i de qualitat, i els portem al Banc dels Aliments", qui els farà arribar a aquells qui més ho necessitin en aquests moments.

La iniciativa durarà 2 mesos, i hi poden participar agricultors i ramaders de tot Catalunya, a través de les diferents delegacions territorials del Banc dels Aliments. Aquesta entitat recollirà els aliments i emetrà un albarà per als productors, el qual serà finançat per la Generalitat en un mínim del 85%.

El gerent de Formatges Sant Gil, Josep Martí Ninot, de l'Albió, un poble de la Conca de Barberà, ha estat el primer productor a fer arribar productes frescos al Banc dels Aliments. Concretament, va aportar-hi 78 kg de formatge tendre. Martí considera que les ajudes permeten donar sortida a un estoc que, d'una altra manera, no s'hauria pogut utilitzar. "Els animals no entenen de crisi i segueixen produint llet, però nosaltres no estem venent", comenta. Segons explica aquest productor, la davallada en les vendes durant els últims dies s'ha notat especialment en sector com l'hostaleria i la restauració, tot i que també ha patit importants caigudes en les exportacions i en les vendes a comerços al detall.

Per la seva banda, la Fundació Banc dels Aliments ha rebut amb molta satisfacció la proposta de la Generalitat. L'entitat ha vist com la demanda de menjar durant l'estat d'alarma s'ha incrementat un 40%. Tal com assenyalat la seva presidenta, Roser Brutau, la fundació ha atès vora 350.000 persones des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. "Ens trobem en el mateix pic que l'any 2009, quan va esclatar la crisi financera, però ara veiem que les perspectives són més esfereïdores", assegura.



Qui s'hi pot acollir?

Els requisits per poder demanar l'ajut són haver fet la Declaració agrària (DUN), ser productors, cooperatives o societats agràries de transformació de fruita, verdura i hortalisses, de carn de boví, oví-cabrum, conill o pollastre, d'ous, de llet i productes lactis frescos, de mel, d'oli d'oliva verge o de productes elaborats del porc. També, cal tenir la condició de microempresa o pime i haver tingut un decreixement de la facturació i una disminució en el canal de venda habitual de com a mínim el 30% en els mesos d'abril i maig i juny d'enguany o del 50% en el cas d'entitats sense ànim de lucre.

La finalització del pressupost s'anunciarà mitjançant una nota de premsa publicada en el web del Departament d'Agricultura. En aquest mateix web, també es poden trobar les instruccions detallades d'aquesta ajuda. Per a més informació o per a qualsevol dubte relacionat amb aquest ajut, es pot contactar amb: ajutperibles.agricultura@gencat.cat



Més iniciatives solidàries

A més de les ajudes a petits productors, en les últimes setmanes el Departament d'Agricultura també ha lliurat a la Fundació Banc dels Aliments 202.300 litres de llet i prop de 16.000 quilos de poma del Programa de fruita i hortalisses i de llet a les escoles del curs 2019/2020 que no han pogut ser distribuïts per la suspensió de l'activitat escolar. Tots aquests productes es destinaran a persones en situació de vulnerabilitat mitjançant la xarxa d'entitats d'iniciativa social abastides pel Banc dels Aliments.

L'ajut vol donar suport al teixit agricultor i ramader del país. Foto: DARP

A més, la Conselleria ha impulsat un marketplace d'iniciatives solidàries que lluiten per donar resposta a l'emergència alimentària. Es tracta d'un mercat en línia que posa en contacte el sector agroalimentari i les entitats per subministrar aliments a col·lectius vulnerables. Així, el Departament vol ajudar les empreses agroalimentàries en l'aprofitament dels aliments i la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.