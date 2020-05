Les CCAA cobraran el fons en 4 pagaments, començant al juliol per 6.000 milions

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha comunicat aquest diumenge als presidents de les comunitats i ciutats autònomes que el primer pagament del fons no reemborsable de 16.000 milions d'euros per a la reconstrucció social i econòmica després de la crisi del coronavirus es farà al juliol i serà de 6.000 milions, mentre que la resta s'abonarà al setembre, novembre i desembre.

Durant l'onzena videoconferència amb els presidents autonòmics des que va decretar l'estat d'alarma, ha insistit que la "magnitud" de la crisi justifica aquesta mesura, que va anunciar per primera vegada a principis de maig perquè "cap comunitat autònoma es quedi enrere", segons han informat fonts autonòmiques.

D'aquest fons no reemborsable de 16.000 milions, 10.000 es destinaran a la despesa sanitària, que és on més estan invertint els governs autonòmics. Altres 5.000 milions tindran com a objectiu pal·liar la caiguda dels ingressos de les comunitats i els 1.000 restants seran per a la despesa social.

En roda de premsa a la Moncloa, la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern central, María Jesús Montero, ha precisat que el primer pagament, el de juliol, serà de la part corresponent a la despesa sanitària i tindrà un import de 6.000 milions, i que els següents pagaments fins a completar els 16.000 es faran al setembre, novembre i desembre.



Consensuar criteris amb els partits

Aquest diumenge, Sánchez ha traslladat als presidents autonòmics la importància de "resoldre el més aviat possible" els criteris de repartiment d'aquest fons entre les comunitats, per poder "transferir el més aviat possible" els diners, segons les fonts.

Referent a això, Montero ha dit en la roda de premsa que el Govern espanyol pretén que aquests criteris de repartiment siguin "negociats i consensuats amb les formacions polítiques", i per això espera trobar en elles una "bona disposició" per poder establir-los "de forma justa i equitativa".

Per decidir quants recursos rebrà cada territori, caldrà tenir en compte, segons la ministra, "indicadors sanitaris" relacionats amb la despesa que ha suposat la pandèmia en cadascun d'ells.

I, després d'escoltar totes les comunitats, el Govern central pretén "donar un major pes" al criteri de la població, "sobretot pel que té a veure amb la prevenció i la preparació del sistema (sanitari) de cara a la desescalada".



No hi haurà "criteris polítics"

El que no hi haurà, segons Montero, són "criteris polítics" que, per exemple, tinguin en compte si abans de la crisi del coronavirus una comunitat no va fer una inversió suficient en sanitat o si va optar per privatitzar una part del sistema.

"Són exclusivament uns fons per 2020 per compensar el que ha suposat de major cost per a les comunitats autònomes i que això no es tradueixi en un endeutament dels seus comptes públics", ha detallat.

L'objectiu és que les comunitats tinguin sistemes sanitaris "forts", amb una "capacitat estratègica" per seguir protegint els ciutadans enfront de la Covid-19. Per a això, han de comptar amb els recursos necessaris per "fer front a l'increment de la despesa vinculada a la pandèmia" i per "preparar els sistemes sanitaris davant un hipotètic rebrot" del virus.

"El Govern garantirà que tots els ciutadans, visquin on visquin i tinguin la renda que tinguin, accedeixin en igualtat de condicions a un sistema sanitari públic, universal i de qualitat", ha dit.



Alemanya presidirà la UE el juny

D'altra banda, el president del Govern central ha informat als dirigents de les comunitats sobre els debats actuals en el marc europeu per fer front a la crisi provocada per la pandèmia. Així, ha parlat del marc financer plurianual i del fons de recuperació, íntegre de transferències i no de préstecs.

Per a Sánchez, és "un bon primer pas" sobre el qual cada Estat s'està posicionant: mentre que els països de l'est volen parlar del marc financer, uns altres com Àustria, Dinamarca, Països Baixos i Suècia no volen mutualitzar el deute, encara que ha comentat que això ja es dóna "de facto".

El cap de l'Executiu ha recordat que el de juny la Presidència de la UE passarà a Alemanya i que aquest país vol liquidar aquest debat i prendre una decisió el més aviat possible.

En tot cas --ha afegit-- l'1 de juny s'engegaran tres línies d'ajuda derivades de les conseqüències de la crisi i consistents en la reassegurança d'atur, la línia per garantir liquiditat a les empreses i la de les despeses vinculades al Covid-19.

Finalment, Sánchez ha emplaçat els presidents a la reunió, el proper 28 de maig, del Govern espanyol amb les comunitats en la Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea (Carue) amb l'objectiu de valorar totes aquestes qüestions.