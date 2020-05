L'empresa gironina Gelati Dino reobre disset de les seves gelateries

L'empresa gironina Gelati Dino ha reobert disset de les seves gelateries i ampliarà locals amb dos de nous a Madrid i Barcelona. La intenció és que aquestes dues botigues s'inaugurin en les properes setmanes. S'afegiran a la xarxa de 30 gelateries que té la firma, amb seu a Empuriabrava (Alt Empordà). Gelati Dino preveu reobrir en els propers dies totes les seves botigues –actualment, n'està reformant tres- i ha establert un protocol de seguretat per prevenir contagis de la covid-19. Es limitarà l'aforament a les gelateries, es garantirà la distància entre clients i les superfícies es desinfectaran de manera sistemàtica. L'empresa, amb 42 anys d'experiència, té una plantilla de 208 treballadors i produeix 450.000 litres de gelat cada any.

L'empresa de gelats artesans italians Gelati Dino, la més gran d'Espanya i amb seu central a Empuriabrava, ha reobert aquests darrers dies disset de les 30 gelateries, n'està reformant tres i preveu inaugurar-ne dues de noves en les properes setmanes a Madrid i Barcelona. La companyia gelatera gironina ha establert un protocol de seguretat a totes les botigues i a la seu central per prevenir el contagi de la covid-19.

Les primeres gelateries que han reobert després d'estar dos mesos tancades han estat a Barcelona ciutat (8), Sitges, Calella, Girona ciutat, Empuriabrava, Roses, El Port de la Selva, Platja d'Aro, Madrid i Saragossa. A mesura que vagi avançant la desescalada Gelati Dino confia reiniciar l'activitat a la totalitat de botigues. Les que encara queden tancades es reparteixen al litoral gironí i a Marràqueix (Marroc).

El director de la marca, Stefano Rosso, explica que "després de dos mesos sense poder facturar, poder obrir de nou és veure una mica la llum al final del túnel, però estem a l'expectativa de quin turisme tindrem". "Un percentatge molt alt de clients de Gelati Dino són estrangers; som conscients de la situació actual i per això seguim potenciant el públic local", hi afegeix.

Reformes i obertures

Gelati Dino està reformant tres de les seves botigues: una és la que hi ha al centre comercial Espai Gironès de Salt, i les altres dues es troben a Barcelona (a la Rambla del Poblenou i a la plaça de la Revolució, al barri de Gràcia). Per a Rosso, aquestes reformes suposen "una remodelació completa, un canvi de format adaptat al model de negoci actual; abans, les nostres botigues eren només una gelateria, ara també hi ha servei de cafeteria i pastisseria".

Seguint la seva política d'expansió, en els propers mesos la firma gironina obrirà dues noves botigues a la plaça de Sarrià de Barcelona i a la calle Mayor de Madrid. El director de Gelati Dino explica que aquestes inauguracions responen a la voluntat de seguir estenent-se més enllà del litoral gironí "Les nostres botigues estan concentrades en la major part a la Costa Brava i a Barcelona i l'objectiu dels pròxims anys és guanyar presència a la resta del territori espanyol", concreta Rosso. I hi afegeix: "La segona botiga que obrim a Madrid és d'un franquiciat que ja opera dues botigues a la nostra xarxa".

Protocol de seguretat

Per evitar els efectes del coronavirus, Gelati Dino segueix un protocol de seguretat en les seves botigues i a la seu central. A les gelateries es limita l'aforament i s'estableix una distancia mínima entre clients. A l'entrada hi ha solucions hidroalcohòliques per desinfectar les mans i tot el personal porta mascaretes quirúrgiques i guants. Al local, hi ha senyalitzacions al terra per crear un flux de clients que permet mantenir les distàncies de seguretat recomanades. A més, les superfícies de treball es desinfecten de manera constant amb solució hidroalcohòlica.

A la seu central d'Empuriabrava, el personal compta amb pantalles protectores i mascaretes quirúrgiques. A més, s'han instal·lat dispensadors d'hidrogel a totes les entrades i sortides de l'edifici. S'ha marcat una distància de seguretat obligatòria entre personal i mampares de protecció quan no es pot mantenir un interval d'espai. I s'ha facilitat el teletreball a aquells empleats que no han pogut efectuar la feina presencialment.

208 treballadors i un gelat cada 6 segons

Gelati Dino és l'empresa de gelats artesans més gran d'Espanya i compta amb un total de 208 treballadors, dividits entre les gelateries i la central d'Empuriabrava. En total, produeix 450.000 litres de gelat a l'any, el que suposa que anualment es fan 4,5 milions unitats de 100 ml. De mitjana serveixen un gelat cada sis segons.

L'empresa empordanesa va néixer el 1978, any en què el fundador, Dino Pavese, va obrir la primera botiga de la companyia a Empuriabrava. Tres generacions després i 42 anys més tard, Gelati Dino segueix la tradició familiar, i a dia d'avui està dirigida pel gendre de Dino Pavese, Valter Rosso.