La Fecasarm demana allargar fins al Nadal l'horari d'estiu de bars, restaurant i discoteques

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) ha demanat al Govern que allargui fins al Nadal l'horari d'estiu d'obertura de bars, restaurants i discoteques aquest any i el 2021. Normalment, l'horari d'estiu comença l'1 de juny i dura fins al 15 de setembre, però la FECASARM avisa que molts establiments no podran obrir la seva part interior fins més entrada la temporada, un supòsit que en el cas dels locals d'oci nocturn com discoteques no arribarà fins a la fase 3. De fet, la patronal de l'oci nocturn calcula que només un 10% podran aixecar persiana a primers de juny, i creu que calen mesures per ajudar a la recuperació.

De fet, la FECASARM ja està demanant als ajuntaments, en paral·lel, que s'ampliï l'horari d'activitat complementària de terrassa per promoure que es puguin tenir més clients en un moment amb grans restriccions tan d'aforament com d'espai. Entre els ajuntaments en què s'ha presentat la sol·licitud hi ha els de Barcelona, Girona o Palamós, entre d'altres.

El secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas, ha dit que la petició es fa perquè la situació actual és "excepcional" i les restriccions fan necessari "allargar ampliacions horàries de les activiats, allargar horaris de terrasses ,ampliar superfícies de terrasses i ampliar aforaments interiors". Si no, avisa, "els locals no arribaran a final d'any i es destruiran milers de llocs de treball".

D'altra banda, de cara al 2021, la FECASARM diu que l'horari d'setiu hauria de començar el 5 d'abril, coincidint amb l'acabament de l'ampliació horària de Setmana Santa, i allagar-se fins al 21 de desembre, quan comença l'horari ampliat per les festes nadalenques i de cap d'any.

El president de la FECASARM, David López, ha dit que "malauradament les activitats que viuen del turisme trigaran més d'un any en recuperar-se" i que per això es demana l'ampliació al 2021. "Per recuperar-nos, amb aquestes ajudes no n'hi haurà prou, tot i que benvingudes siguin si ens les coincideixen, però també necessitem ajudes per fer front als lloguers, hipoteques, Seguretat Social i tributs", ha afegit.

De fet, segons la patronal de l'oci nocturn, si no es protegeixen els seus negocis es pot incrementar el consum d'alcohol al carrer de forma no autoritzada, amb festes tipus 'botellot'.