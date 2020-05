CCOO diu que Nissan no pot "incomplir" els acords i "enganyar" treballadors i administracions

Comissions Obreres ha recordat a Nissan que no pot "incomplir" els acords amb treballadors i institucions després que acordessin amb els sindicats una reducció a la plantilla d'uns 600 persones a canvi de la construcció d'una nova planta de pintures, de la qual la Generalitat també contribuïa al seu finançament.

El sindicat ha destacat que les plantes fàbriques de Nissan a l'Estat "tenen un nivell de rendibilitat dels més alts del grup" i n'ha subratllat una "alta flexibilitat per desenvolupar diferents projectes en producció, com s'ha demostrat amb la fabricació de fins a cinc models alhora". D'altra banda, CCOO també ha valorar un "greu error abandonar una de les capitals del món com és Barcelona, 'hub' tecnològic del sud d'Europa".

El sindicat també adverteix a la marca nipona que el tancament de les operacions industrials a l'Estat "suposa uns riscos financers molt elevats per a la multinacional, a més d'un impacte molt greu per a l'ocupació a Catalunya".

A més, considera que els costos de tancaments en indemnitzacions es poden enfilar fins als 1.000 milions d'euros, en línia amb els càlculs de les administracions, entre indemnitzacions a treballadors, proveïdors, costos judicials mercantils i laborals i la despesa en infraestructura i en descontaminar el solar. "Una quantitat ingent de diners que demostra l'equivocada decisió e la multinacional", conclou CCOO, que retreu a la multinacional que prengui aquesta decisió durant "la pitjor crisi de la història dels darrers 80 anys. "És imperdonable i atempta contra els valors de la societat japonesa", ha dit.

Amb tot, el sindicat assegura que els treballadors de Nissan i de CCOO seguiran insistint a la companyia perquè mantingui les operacions industrials a l'Estat. "Emplacem les institucions espanyoles, catalanes i municipals que treballin al nostre costat fins a tenir una solució", reclama. CCOO, que subratlla que l'Aliança amb Renault a Europa "ha de ser una oportunitat i no un problema per a les fàbriques de Nissan i Renault a Espanya" i per mantenir l'ocupació de més de 25.000 famílies que depenen de la continuïtat de l'empresa.

D'altra banda, CCOO també lamenta que tant Nissan com els membres de l'Aliança renunciïn a l'aposta del New Green Deal, que ha de suposar una injecció de 100.000 MEUR directes més 250.000 MEUR privats, ja que una part "importantíssima es destinarà a la mobilitat sostenible i ni Nissan ni l'Aliança poden renunciar a aquest projecte cap al vehicle elèctric, la conducció intel·ligent i la mobilitat compartida".