La direcció europea justifica el tancament de les plantes per la baixa producció

El president de Nissan Europa, Gianluca De Ficchy, ha justificat la proposta de tancar les plantes de la marca a Catalunya per la baixa producció, que actualment se situa en el 20% i que estava previst que encara caigués més en els pròxims mesos.

En una roda de premsa telemàtica, De Ficchy ha assegurat que és una decisió "molt difícil" i ha tancat la porta a revertir la situació de la planta de la Zona Franca, de la qual ha dit que "exigia grans inversions per posar-se al dia" perquè fos "més competitiva".

El directiu de la marca ha dit que els plans presentats fa un any per modernitzar la planta havien quedat obsolets, després que Mercedes decidís retirar la fabricació de la 'pick up' de Mercedes, que representava el 57% del total.

El president de Nissan a Europa també ha deixat clar que en les circumstàncies actuals l'adjudicació d'un nou model "no resoldria poder posar a plena capacitat productiva" la planta de la Zona Franca i que "no hi ha futur viable". "Amb els estudis que s'han fet, Barcelona exigiria una gran inversió per als nous models i també per posar al dia les instal·lacions i complir les normatives que entraran aviat en vigor i fer que la planta en el seu conjunt fos més competitiva", ha argumentat De Ficchy, que ha situat el tancament de les plantes per a finals d'any.

Gianluca De Ficchy també ha comentat que "en breu" començaria el període de consultes per negociar el futur dels treballadors de les plantes de Barcelona, concretament dels departaments d'I+D, compres, recanvis i el destinat al port, mentre que es mantindrà la tasca dels departaments de vendes i màrqueting de l'Estat i Portugal. Tampoc estaran afectats els centres d'Àvila i Cantàbria ja que no tenen relació directa amb la Zona Franca i sí més amb Renault.

L'encarregat de dirigir el tancament de la planta serà el vicepresident executiu de l'empresa al mercat rus, Frank Torres, que havia estat director general de la marca a Barcelona i ara també s'encarregarà de les operacions industrials a l'Estat. Torres, en la línia d'altres directius de la marca, ha assegurat que s'han estudiat tots les alternatives possibles i que no era possible continuar mantenint les plantes catalanes en funcionament.

D'altra banda, el president de Nissan a Europa ha agraït als governs català i espanyol el "suport i cooperació" en els darrers mesos, en referència als plans presentat per les administracions. Segons ha assenyalat, els han tingut en compte per veure "si quadraven en l'equació econòmica" però ha reiterat que la direcció de la companyia ha arribat a la conclusió que la planta "era insostenible".

Sobre la construcció d'una planta de pintures –que havia de suposar una inversió de 70 milions d'euros- i l'adaptació a la normativa Euro 6 dels motors de les 'pick up' a canvi que els treballadors acceptessin un ERO a 600 persones, Gianluca De Ficchy ha assegurat que els havia quedat obsolet.

Segons ha dit, des d'aleshores hi ha hagut "canvis significatius" com la retirada del model de la 'pick up' de Mercedes a partir d'aquest any, quan el pla inicial és que hi fos fins el 2027. Aquest vehicle suposava, segons el directiu, el 57% de la producció de la fàbrica. En segon lloc, De Ficchy ha apuntat a la contracció del negoci de les furgonetes i de "com ha evolucionat la normativa de trànsit a les ciutats".