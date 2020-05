Sepla critica que Ryanair planteja acomiadar 250 pilots i retallar-los el sou cinc anys

El sindicat Sepla ha anunciat que l'aerolínia irlandesa Ryanair els ha plantejat l'acomiadament de 250 pilots com a mínim i una rebaixa salarial del 20% durant cinc anys. Així ho avancen en un comunicat en què també han denunciat que l'empresa no els hagi ofert la creació d'una mesa de negociació en què els representants dels treballadors puguin acordar mesures alternatives. Per això el sindicat ha recordat que la companyia està incomplint amb el marc legal espanyol, en què obliga a obrir un període mínim de consultes amb els treballadors abans de tirar endavant cap mesura.

El sindicat ha lamentat que Ryanair torni a recórrer a la "coacció" amb els treballadors, ja que els ha anunciat que si no accepten la rebaixa dels sous hi haurà més acomiadaments. Aquesta mala praxi, segons el sindicat, arriba poques setmanes després que el Tribunal Suprem declarés nul l'ERO que havia tirat endavant la companyia.

A més el sindicat ha retret que Ryanair plantegi aquestes retallades pocs dies després que s'anunciés el tancament de comptes del 2019.

L'aerolínia ha registrat beneficis per valor de 1.002 milions d'euros, un 13% més que l'any fiscal anterior, tot i l'impacte de la pandèmia.

Per altra banda, Sepla ha presentat una demanda de conflicte col·lectiu contra Ryanair per incomplir la legislació espanyola sobre prevenció de riscos laborals. El sindicat acusa la companyia de no garantir la protecció de la salut, la higiene i la seguretat en la feina dels tripulants. Segons apunta Sepla, aquesta mancança encara s'ha fet més visible en plena expansió del coronavirus a Europa.