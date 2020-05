El tancament de Nissan tindrà un impacte de fins al 3% del PIB i afectarà 425 empreses, segons PIMEC

Pla obert dels treballadors de Nissan tallant el carrer 3 de la Zona Franca en direcció a la Gran Via.

Pla obert dels treballadors de Nissan tallant el carrer 3 de la Zona Franca en direcció a la Gran Via. ACN

El tancament de Nissan tindrà un impacte d'entre un 2,6% i un 3% del PIB, afectarà 425 empreses i eliminarà entre 20.000 i 30.000 llocs de treball, segons PIMEC. El president de la patronal, Josep González, ha lamentat la decisió de l'empresa japonesa de tancar la planta a Barcelona i ha assegurat que provocarà una xifra d'atur "molt preocupant".

Davant aquesta situació, la confederació ha reclamat un pacte nacional de l'automòbil per "ajudar" al sector. El pla hauria de tenir en compte factors com els costos salarials, la qualitat o la productivitat amb l'objectiu de posicionar Catalunya com un territori "atractiu" en comparació amb altres països.

El president de la patronal ha rebut la notícia amb "molta preocupació" i ha lamentat la pèrdua de llocs de treball que implicarà la decisió de l'empresa. "Plou sobre mullat", ha assegurat en declaracions a l'ACN amb referència a l'impacte de la crisi del coronavirus sobre el mercat laboral.

González ha assegurat que el tancament de Nissan es tracta d'un cas "molt lamentable" però ha afirmat que preveu que sigui un "cas aïllat". El president de la patronal ha atribuït la decisió a la reestructuració global de l'empresa i ha assegurat que no té a veure amb la qualitat del producte, els treballadors o el sector de components. De fet, ha assegurat que no creu que més ajuts haguessin estat decisius per aturar el tancament de les plantes de l'empresa a Catalunya.

"Una empresa que marxa com la de Nissan és molt difícil de substituir. Deixa un forat molt gran", ha lamentat. Davant aquesta situació, ha animat a les administracions a buscar altres companyies que es puguin instal·lar a Barcelona i ha reclamat "unitat" entre els agents socials. "És un exemple per ajudar el teixit econòmic i estimular l'arribada d'altres empreses", ha afegit.

Prèviament, en una trobada amb PIMEC, l'exministre de Finances grec Yanis Varoufakis ha reclamat un pla europeu per minimitzar l'impacte de les decisions empresarials en els països. González s'ha mostrat favorable a la proposta i ha reclamat una Europa "molt més real, unida i forta".