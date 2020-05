Els treballadors comencen les protestes: "Lluitarem fins a l'últim moment"

Els treballadors de Nissan ha començat les protestes per intentar aturar el tancament de les plantes a Catalunya i després de fer una assemblea davant de les instal·lacions de la Zona Franca han encès pneumàtics. "Lluitarem fins a l'últim moment", ha assegurat el president del comitè d'empresa, Juan Carlos Vicente, al dirigir-se als seus companys per comunicar la decisió oficial de Nissan de marxar després de 40 anys a Catalunya.

Els treballadors han tallat des d'aquest matí els carrers que envolten la fàbrica de la Zona Franca després que la marca nipona comuniqués el tancament. També han agafat els cotxes que tenien aparcats a la planta de pintura i han envoltat les instal·lacions.

"Ens han dit clarament i contundentment que no comptem ni amb Zona Franca, ni amb Sant Andreu ni amb Montcada", ha explicat Vicente, que ha afegit que faran "tot el possible" per revertir la voluntat de tancar a finals de 2020.

Vicente ha criticat que l'empresa els hagi dit que no són "competitius" perquè, segons els treballadors, ha estat precisament Nissan que ha abandonat les plantes. "Ens han deixat morir, portem anys dient-ho, que ens treuen cotxes i se'ls enduen a França i Anglaterra, ens deixen morir", ha lamentat. Segons Vicente, l'empresa ha dit que Nissan a Catalunya no seria competitiva "ni amb un nou cotxe".

Vicente ha recordat que hi ha més de 20.000 famílies que depenen directa o indirectament de la situació a Nissan i ha aviat que mantindran "la lluita" per "revertir" el tancament. "Hi ha gent que porta 40 anys, amb l'esquena trencada, tenim joves i vells, famílies senceres, això no es pot permetre", ha avisat.



Tallen la C-17

Els treballadors de la planta de Nissan a Montcada han tallat aquest dijous la C-17 a l'alçada de La Llagosta. Ha estat "la primera de moltes" accions que tenen previstes per intentar revertir el tancament de les tres plantes fàbriques que la multinacional japonesa té a Catalunya. Els treballadors, que des de bon matí s'han concentrat a les portes de la planta, han encès una foguera en conèixer la decisió de la direcció de Nissan i tot seguit, escoltats pels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Montcada, s'han dirigit a la C-17 per tallar-la en tots dos sentits de la marxa als volts de les 11. El president del comitè d'empresa de la planta de Montcada, Javier Adalid, ha anunciat que lluitaran fins el final per evitar el tancament.