Renda mínima vital: Què és, com funciona i qui pot demanar-la

Aquest divendres, el Consell de Ministres aprova l'aplicació immediata d'una rellevant mesura econòmica, la renda mínima vital, anunciada recentment pel president de Govern, Pedro Sánchez, i que servirà d'impuls econòmic a un notable nombre d'espanyols per tal d'evitar que caiguin en situació de pobresa.

Repassem tot el que es coneix fins al moment sobre la renda minima vital: què suposa, qui té dret a cobrar-la, quins terminis s'estableixen, quines quantitats es percebran, etc.

Què és la renda mínima vital

Es tracta d'una prestació ideada per tal d'ajudar els més vulnerables econòmicament de la societat, que compensarà aquells que no tinguin cap ingrés o el que tinguin sigui massa reduït.

La renda mínima vital és una de les promeses electorals de PSOE i de Unides Podem que es comença a aplicar en el context de la crisi de l'coronavirus pels seus importants efectes econòmics en la societat.

Qui té dret a cobrar la renda mínima vital

El primer requisit és tenir uns ingressos mensuals de menys de 200 euros, o menys de 450 de renda mitjana en una unitat familiar.

L'esborrany preveu a més la necessitat de tenir entre 23 i 65 anys, no tenir en propietat un habitatge valorat en més de 100.000 euros i "tenir residència legal i efectiva a Espanya, i haver-la tingut de manera continuada i ininterrompuda durant al menys l'any anterior a la data de presentació de la sol·licitud ".

S'estima que uns 850.000 llars espanyoles tindran dret a aquesta prestació.

Quants diners es percep

La quantitat de referència és variable, passant des dels 465 euros d'una persona soltera i que visqui sola fins als 1.015 de les unitats familiars superiors a cinc persones. En els casos en què els ingressos siguin baixos, es percebrà la diferència entre la quantitat fixada per la renda mínima vital i els ingressos declarats.

Quan es cobrarà la renda mínima vital

Segons el recent anunci de Govern, la renda mínima vital començarà a cobrar-se a partir del mes de juny. Està per veure la data concreta i el termini que comporti la tramitació de sol·licituds.

Què cal fer per demanar-la

La renda mínima vital se sol·licitarà a través de la seu de la Seguretat Social. Estan per concretar-se els canals oficials, però es preveu que hi hagi una opció en línia expressament destinada a aquest efecte i que comenci a funcionar en pròximes dates.