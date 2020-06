Cap a la recuperació verda

Des que les Nacions Unides i els 193 líders dels països membres van aprovar, el setembre del 2015, els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) com a part de l'Agenda 2030, Iberdrola va tenir clar que aquest nou full de ruta per aconseguir un món més just i sostenible permetria abordar d'una manera diferent les necessitats i ambicions globals, sense importar el nivell de desenvolupament dels països i amb la col·laboració i el treball en aliança com a denominador comú.

Per ser coherent amb la seva activitat principal, Iberdrola focalitza els seus esforços en dos dels objectius: el 7 (energia assequible i no contaminant) i el 13 (acció pel clima). El grup presidit per Ignacio Galán considera, a més, que el camí per a la recuperació de l'economia i de l'ocupació en el moment actual ha de ser necessàriament verd, com també ho ha de ser el camí cap al compliment de l'Agenda 2030.

ODS 7. Energia assequible i no contaminant

Si Iberdrola va ser pionera a l'avançar-se en 20 anys a la transició energètica fins a convertir-se en líder eòlic mundial, la companyia té clar que el futur ha de seguir per aquest camí. Perquè així sigui, ha anunciat recentment que, malgrat la complicada conjuntura actual, accelerarà les seves inversions fins a arribar al rècord de 10.000 milions d'euros el 2020, dels quals bona part es destinaran a nova capacitat renovable. S'ha de destacar que, des del 2001, la companyia ha invertit 100.000 milions d'euros en renovables, en xarxes intel·ligents que possibiliten la seva integració en el sistema i en emmagatzemament eficient.

També en relació amb l'ODS 7 destaca el programa Electricitat per a Tots, amb el qual la companyia s'ha fixat l'objectiu de portar electricitat a 16 milions de persones el 2030 que, en aquests moments, manquen d'accés a aquesta font energètica. Des que es va posar en marxa el 2014, ja són set milions de persones les que han millorat les seves condicions de vida gràcies al subministrament elèctric.

ODS 13. Acció pel clima

Iberdrola està convençuda que el canvi climàtic és el principal repte al qual s'enfronta la humanitat i que això ha de convertir-se en una oportunitat per crear un model econòmic sostenible. De fet, el president de l'empresa, Ignacio Galán, assegurava recentment que «existeix consens total que el camí de la recuperació econòmica ha de ser necessàriament verd, amb la lluita contra el canvi climàtic com a element central. Per fer-ho comptem amb plans clars tant a Europa, amb l'European Green Deal, com a Espanya, amb el PNIEC. Iberdrola està totalment preparada per sumar-se a aquesta tasca».

La companyia s'ha fixat, a més, objectius concrets sobre això: avança cap a les emissions nul·les a Europa per al 2030 i s'ha compromès a ser neutra en carboni a nivell global per a l'any 2050. A més, genera ja el 100% de la seva energia amb zero emissions en països com el Regne Unit, Alemanya i Portugal. A Espanya, el 88% de la producció d'Iberdrola en el primer trimestre de l'any va ser lliure d'emissions. El grup també té una política contra el canvi climàtic, en què es compromet a recolzar els acords internacionals necessaris, impulsar el desenvolupament de tecnologia, fomentar un ús eficient de l'energia i el consum responsable.

ODS 5, 9... Dona, ocupació, innovació...

Altres ODS clau per a Iberdrola. La companyia també contribueix al compliment d'altres objectius, com ara la igualtat de gènere (ODS 5), treball decent i creixement econòmic (ODS 8), la promoció de la innovació (ODS 9), el desenvolupament de l'educació (ODS 4), la protecció de la biodiversitat i els ecosistemes terrestres (ODS 15) i la promoció d'aliances per aconseguir els objectius (ODS 17).

Per això, Iberdrola s'ha convertit en referent en matèria d'igualtat de gènere, sent la segona empresa de l'Ibex 35 amb més dones en el Consell d'Administració. És, a més, l'única 'utility' espanyola seleccionada en totes les edicions del Bloomberg Gender Equality Index, en reconeixement a les seves polítiques d'igualtat d'oportunitats i de gènere, i s'ha convertit en impulsora principal de l'esport practicat per dones. En aquest sentit, l'empresa recolza 16 federacions (gimnàstica, triatló, rugbi, piragüisme, bàdminton, futbol, handbol, voleibol, hoquei, tennis de taula, atletisme, karate, boxa, surf, esports de gel i esgrima), i dona nom a 22 lligues (de màxima categoria) i a 35 competicions.

Referent a l'ocupació (ODS 8), Iberdrola és un vector de treball estable i de qualitat, que ocupa més de 35.000 professionals de manera directa i 400.000 entre directes i indirectes al voltant del món. La companyia, lluny de reduir la seva capacitat tractora en les actuals circumstàncies, ha decidit accelerar les seves inversions fins a arribar al rècord dels 10.000 milions d'euros aquest any i, d'aquesta manera, continuar mantenint tota aquesta cadena de creixement.