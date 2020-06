El coronavirus fa pujar un 40% l'atur a comarques gironines

El coronavirus ha fet pujar gairebé un 40% l'atur a comarques gironines i el maig es tanca amb més de 46.300 desocupats. En concret, a finals de mes hi havia 46.361 gironins inscrits a les llistes de l'atur. En comparació amb l'abril, són tan sols un 1,54% més. Però si es tira un any enrere, aquesta diferència s'enfila fins al 38,76% i això, de fet, ja permet veure els estralls que la pandèmia deixa damunt el mercat laboral. En paral·lel, a la demarcació, l'inici de la desescalada s'ha traduït en un tímid augment de 1.444 afiliats a la Seguretat Social (un augment mensual del 0,47%). Però de nou, si es tira enrere en el calendari, en comparació amb el maig del 2019, les comarques gironines han perdut més de 27.800 llocs de treball.

Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social evidencien com la pandèmia continua impactant damunt l'economia gironina. Però també reflexen com l'inici de la desescalada, i el pas a fase 1 durant el mes de maig, s'ha traduït en una tímida creació de llocs de treball. Això sí, molt tímida.

Segons recull l'estadística, aquest maig l'atur ha pujat en 704 persones a la demarcació. És tan sols un 1,54% més en comparació amb l'abril. Però tot i això, les comarques gironines són el segon territori català, tan sols per darrere de Barcelona, on aquesta taxa s'ha incrementat més (perquè a Barcelona ho ha fet en un 4,12%; a Tarragona, en un 1,02%, i a Lleida, en un 0,06%).

La crisi sanitària ha tocat de ple determinats sectors. I sobretot, ha llastat l'hostaleria, el comerç i el turisme. De fet, durant el maig, el sector terciari gironí ha enviat 661 treballadors a l'atur, seguit de la indústria (que ho ha fet amb 74 més). Per contra, però, el pas a fase 1 ha permès reactivar mínimament la construcció, que ha reduït atur en 112 treballadors. De la mateixa manera que també ho ha fet l'agricultura (que tanca el maig amb 24 treballadors menys inscrits a llistes).

Gairebé un 40% més

Ara per ara, a comarques gironines hi ha 46.361 desocupats. I si aquesta xifra es compara amb la del maig del 2019, l'estadística és demolidora. Suposen gairebé un 40% més (en concret, un 38,76%). L'increment és, de fet, el més elevat de Catalunya en termes relatius. I el percentatge és prou revelador per veure els estralls que la pandèmia, i la hibernació de l'economia, han provocat damunt el mercat laboral gironí.

Per sectors, aquell que concentra més desocupats és novament el de serveis (en concret, 34.171). De fet, a finals de maig, l'activitat al terciari encara estava bastant aturada. Amb terrasses obertes i botigues amb aforament limitat, però amb nombrosos hotels i càmpings tancats i pocs treballadors encara a comerços, bars i restaurants.

Més de 27.800 llocs de treball destruïts

Al costat de les dades de l'atur, però, també n'hi ha unes altres que il·lustren l'impacte que el coronavirus està provocant damunt l'economia gironina. Són les d'afiliacions a la Seguretat Social, que serveixen de termòmetre per veure si el mercat laboral genera llocs de feina o en destrueix.

Segons recull l'estadística del Ministeri, de mitjana el mes de maig va suposar un tímid creixement d'afiliacions. En concret, d'un 0,47%, cosa que suposa 1.444 afiliats més. Les dades reflexen que l'inici de la desescalada s'ha traduït en algunes contractacions, si bé encara molt minses.

Però com també passa amb l'atur, si les dades d'afiliació es comparen amb les d'un any enrere, aquí la patacada torna a ésser-hi. Perquè en comparació amb el maig del 2019, hi ha un 8,30% menys d'afiliats a la Seguretat Social. I si aquest percentatge es trasllada en xifres, suposa 27.807 persones menys. És a dir, llocs de feina destruïts també per la covid-19 que no s'han recuperat.

153.078 contractes menys

D'altra banda, l'estadística del Ministeri també recull una altra conseqüència de l'inici de la desescalada. Durant el mes de maig, la contractació ha començat a remuntar i s'han signat un 20% més de contractes que a l'abril (quan el territori estava immers en el confinament total).

En concret, a comarques gironines, tot i l'estat d'alarma, durant el mes de maig s'han signat 10.144 contractes. Són 1.726 més en comparació amb l'abril. Però si la dada es compara amb la mateixa de l'any passat, aleshores en comptes d'un increment, allò que reflexa l'estadística és just el contrari: una caiguda acusada.

I és que, en comparació amb el maig del 2019, a comarques gironines s'han fet fins a 153.078 contractes menys (cosa que representa un descens del 63,39%). Reflex també que la pandèmia s'ha emportat per endavant l'inici de la temporada turística i això, de retruc, ha passat factura al mercat laboral.

Si es passa la lupa pels poc més de 10.000 contractes que s'han signat al maig, 5.600 corresponen al sector serveis. A aquest sector, el segueix la indústria amb 2.940 contractes. Això sí, la temporalitat continua imperant (perquè ho són fins a 8.709 dels contractes que s'han signat).