Una digitalització centrada en les persones

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) formen un dels programes més ambiciosos de la història que té com a finalitat «crear un nou model de desenvolupament econòmic més equitatiu i ecològicament sostenible». 193 països es van afegir a l'Agenda 2030 aprovada pels dirigents mundials el setembre del 2015 en una cimera històrica de les Nacions Unides. Tal com apunta, 2030 és la data en la qual s'espera haver complert aquests 17 objectius. La consecució d'aquests objectius depèn de la col·laboració de governs, empreses i ciutadans.

Per aquesta raó, moltes empreses han inclòs en la seva estratègia els ODS per ajudar a aconseguir els objectius marcats. Telefónica, una de les companyies de telecomunicacions més grans, es compromet a aconseguir aquestes metes amb la digitalització. Prenent els ODS com a full de ruta, i amb les dues premisses fonamentals de minimitzar l'impacte i maximitzar la seva contribució gràcies a la seva xarxa i les seves solucions digitals, pretén «millorar la qualitat de vida de les persones, facilitar el creixement equitatiu i protegir el medi ambient».

Aquests objectius no només asseguren la sostenibilitat del negoci, també compten amb un efecte transformacional en les empreses.

Tots connectats

La fractura digital mesura l'accés a les noves tecnologies de la informació entre els països més avançats i els més pobres. Aquest és un obstacle al desenvolupament en el qual Telefónica treballa per escurçar la bretxa. Sota la premissa de no deixar ningú enrere, el 2019 van aconseguir connectar 3.750 llogarrets i més de 700.000 persones. Per aconseguir que tots estiguem connectats, l'empresa de telecomunicacions considera l'ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures i l'ODS 17: Aliances per aconseguir els objectius.

El desplegament d'infraestructura de xarxa impacta directament en el desenvolupament socioeconòmic. Els estudis mostren que un increment del 10% en la penetració dels serveis de banda ampla es tradueix en un creixement del PIB de fins a l'1,38% en economies en via de desenvolupament.

A més, la companyia treballa en el desenvolupament de noves xarxes que ofereixen serveis a escala global. Només el 2019 van invertir 8.784 milions d'euros en desplegament, modernització i actualització de la infraestructura i tecnologia.

Mateixes oportunitats

La companyia de telecomunicacions treballa per contribuir a la generació i creixement econòmic en els mercats que està present i intentar pal·liar les desigualtats perquè tots tinguin les mateixes oportunitats. Per aconseguir això, Telefónica ha tingut en compte l'ODS 1: Final de la pobresa, l'ODS 5: Igualtat de gènere, l'ODS 8: Feina decent i creixement econòmic i l'ODS 10: Reducció de les desigualtats.

L'activitat de l'empresa contribueix al desenvolupament econòmic dels països en els quals ofereix servei. Afavoreix la igualtat de gènere i promou l'ús de la tecnologia com un mitjà per aconseguir l'apoderament femení. Arribar al 30% de dones en càrrecs directius el 2020 reforça aquest propòsit. Telefónica ha entrat per tercer any consecutiu en l'índex de Diversitat de Gènere de Bloomberg i és l'única telco espanyola que en forma part. Així mateix, el 97,5% dels contractes són indefinits i durant el 2019 van oferir 36 hores de formació per a empleats. Més de 4 milions d'hores en total. Aquestes dades evidencien el compromís de Telefónica amb la generació d'ocupació de qualitat (ODS 8).

Protegeix el medi ambient

Cada vegada estem més conscienciats amb els efectes que el canvi climàtic té per al planeta. Una de les estratègies de Telefónica per combatre'l és mitjançant l'impuls de l'ús d'energies renovables i l'economia circular. En aquest punt, són importants l'ODS 7: Energia assequible i no contaminant, l'ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles, l'ODS 12: Producció i consum responsables, i l'ODS 13: Acció pel clima.

El 2019 va reduir un 49,6% les emissions de CO2 respecte al 2015. A Europa i el Brasil ja són 100% renovables i a nivell global arriben a un 81,6%. A fi d'activar l'economia circular, més de 4 milions d'equips s'han reutilitzat. A més, Telefónica ofereix solucions digitals perquè altres empreses redueixin les seves emissions de CO.

Educació de futur

Per a Telefónica és important garantir una educació inclusiva de qualitat i avançar cap a una cultura de treball inclusiva en la qual cada individu se senti valorat i aporti el millor de si mateix a la societat. Això es recull en l'ODS 4: Educació de qualitat i l'ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides.

Es torna fonamental aplicar la tecnologia digital perquè l'educació bàsica arribi a nens en risc d'exclusió, per formar persones i que tinguin noves oportunitats d'ocupació i facilitar els educadors a una transició a l'entorn digital. Aquesta és la motivació del projecte ProFutur, el programa d'educació digital impulsat per Fundació Telefónica i Fundació La Caixa, que haurà beneficiat més de 13 milions de nens el 2020.

Més de 40.000 voluntaris han treballat en el programa de voluntariat de Fundació Telefónica en els més de 500 projectes avalats per l'entitat.