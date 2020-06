Francesc Requena: «El poder actualment és tenir informació de persones»

Comprem des de casa, treballem des de casa, operem amb el banc des de casa... a quins perills estem exposats?

Sense voler ser massa extensiu podríem anomenar els més importants, i que donen com a resultat el robatori de les nostres dades personals, com targetes, números bancaris, password... No tenir connexions segures del tipus ipsec o similars entre ordinadors permet als hackers intervenir el tràfic de les nostres dades i poder esbrinar el que contenen; una xarxa wifi tant domèstica com a moltes pimes clarament insegura; comprar amb targeta de crèdit des d'un ordinador sense protecció antivirus i/o antispyware adequada, pot deixar-nos exposats a tenir un keylogger que captura les nostres dades de la targeta, codis... i ho enviï a algú que se n'aprofiti; comprar a webs no segures exposa també la nostra informació bancària; l'operativa bancària sempre ha de ser des d'un terminal segur i no emmagatzemar mai les dades personals de connexió.

Què explicarà en el webinar?

La nostra experiència com a empresa aquests 35 anys en el sector informàtic, sobretot el sector de la pime i l'hostaleria. El dia a dia i alguns casos de captura de ransomware d'alguns clients, i quina solució es va donar.

Per què són tan importants per «algú» les nostres dades?

Està clar que el poder actualment és tenir informació de persones, que permeti utilitzar-les per poder obtenir els nostres diners, o altres béns lucratius, ja sigui mitjançant informació obtinguda de manera fraudulenta o per robatori de dades de manera il·legal amb hacking social o directament sobre el mateix ordinador, xarxa wifi o física, etc.

Quin ha estat el ciberatac més freqüent durant el confinament?

Sobretot els atacs de suplantació d'identitat comercial i les estafes de venda per internet de material farmacèutic i científic.

Com ens podem protegir?

Verificant sempre que la compra que realitzem compleix un mínim de requisits segurs, com són: disposar d'una connexió a internet segura i un bon antivirus a l'ordinador; conèixer bé el lloc on comprem, i tenir clar que és de confiança; verificar les dades fiscals de la web on comprem; formes de pagament segures com Paypal, o tenint una targeta només per les compres a internet i carregada a un compte amb límit de diners i verificant que la web on comprem està certificada digitalment (SSL) i compleix els protocols de seguretat de navegació.

Ens falta realment conscienciació en temes de ciberseguretat?

Evidentment, sí. L'usuari no és gaire conscient del que realment es perillós o no. Però el principal problema és que les empreses, una gran majoria, tampoc ho són, i això sí que realment és greu.

Les persones que fa anys que estem al sector constantment aconsellem millores en ciberseguretat, però hem de dir que costa molt que les empreses inverteixin en bons sistemes i bons professionals per fer efectives les mesures de protecció.

Quina és la seva experiència particular en implantar sistemes de seguretat?

Després de 35 anys en el segment informàtic, he tingut oportunitat d'implementar diversos muntatges i sistemes de connexió segura a diferents empreses i professionals. Però és de fa uns 8 anys cap aquí que realment són imprescindibles les instal·lacions segures de xarxa i accés a internet, ja que han proliferat els atacs directes contra les IPs públiques d'empreses i entitats que tenen xarxes privades virtuals via internet, que han provocat segrestos per ransomware i extorsions per extracció de dades sensibles dels afectats. Actualment col·laborem estretament amb distribuïdors de marques com Cisco, Meraki i Zyxel, que tenen dispositius realment eficaços, que garanteixen connexions segures Inter a empreses i a internet, i software de protecció antivirus eficaç que garanteix la seguretat en servers i equips d'estudi.

L'aparició de la COVID-19 ha accelerat la transformació digital de les empreses i ha impulsat canvis en les rutines laborals. La feina en remot aporta grans beneficis, però també demana canvis en els protocols de seguretat.

El webinar «Els desafiaments de la ciberseguretat en aquesta nova era», promogut per Diari de Girona i BBVA, tindrà lloc el 9 de juny a les 10.30 hores i comptarà amb la presència de diferents ponents que debatran sobre les noves amenaces a les quals s'enfronten les empreses arran dels canvis impulsats per la COVID-19.