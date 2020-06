L'agonia dels ramaders del sector lleter: cada mes tanca una explotació a Catalunya

JARC ha traslladat al Departament d'Agricultura la situació "límit" en la qual es troben els productors de llet catalans. L'entitat assegura que el preu per litre que perceben "fa anys que es troba per sota del necessari per assegurar la seva rendibilitat", fet que "representa milers d'euros de pèrdues anuals per als ramaders. Segons JARC, "cada mes un productor de llet es veu obligat cessar la seva activitat" i, "en els darrers 27 anys, el 90% d'explotacions han abandonat la producció lletera a Catalunya". En canvi, s'ha multiplicat per 14 els litres de llet produïts per explotació. L'any 1992 hi havia 4.329 explotacions lleteres, quan en l'actualitat només són 432 titulars que efectuen lliurament de llet crua, segons dades d'Agricultura.

Donada la "gravetat" en què es troba el sector, JARC ha demanat que el Govern que defineixi el model lleter que vol per Catalunya i que "aturi la imposició de càrregues inassolibles per part dels productors com son la futura Llei d'Ordenació Ramadera", que "implicarà haver de fer noves inversions en les explotacions".

La cap sectorial del boví de Llet de JARC, Roser Serret, ha instat les Administracions competents a vetllar "perquè es facin complir els contractes lleters". Assenyala que els productors "es troben sovint en una situació de total indefensió, malgrat haver denunciat infraccions de la Llei de la Cadena Alimentària". Serret considera que "les polítiques agràries i econòmiques haurien d'estar més adreçades a promoure i protegir la producció nacional".

Els ramaders no cobreixen els costos de producció



Segons un informe de conjuntura elaborat per Agricultura, el 50,6% de les explotacions tenen un cens inferior a les 100 vaques, i amb tan sols el 6,9% dels productors, és a dir en l'actualitat 30 productors, produeixen el 41,9% de la llet de vaca de Catalunya. La simulació de costos projectada al mes de gener del 2020, segons aquest document, estima que el llindar de rendibilitat (preu que es necessitaria percebre per la llet) se situaria en els 33,37 cèntims d'euro el litre, mentre el preu percebut corresponent al gener va ser de 32,62 cèntims d'euro/litre. Aquest import no s'ha assolit en els darrers 5 anys, denuncia JARC.

L'organització agrària afirma que aquesta situació es va començar a gestar sobretot a partir de l'any 2000 amb l'anomenat 'càrtel de la llet'. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va sancionar les principals indústries làcties que operen a l'Estat per vulnerar les normes de lliure competència entre l'any 2000 i el 2013, ambdós inclosos. Durant aquest període, "aquestes empreses van intercanviar informació sobre els preus de compra per abaixar els preus de la llet a percebre pels ramaders, portant moltes explotacions a la ruïna", recorda JARC.