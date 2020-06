L'empresa Jocavi d'Arbúcies reobre per fabricar més de 10.000 mascaretes

L'empresa tèxtil Jocavi, amb seu a Arbúcies, ha volgut contribuir en la lluita contra la pandèmia de la COVID-19 i durant el confinament ha utilitzat les seves instal·lacions i el compromís d'extreballadors i extreballadores per fabricar més de 10.000 mascaretes sanitàries. La companyia, que va tancar el desembre passat, ha volgut apostar pel bé públic i donar les mascaretes a l'Ajuntament d'Arbúcies, però també se n'han entregat als consistoris veïns com ara Sant Feliu de Buixalleu, Espinelves, Viladrau i al nucli de Joanet. Des de Jocavi, informa l'empresa en un comunicat, es valora la implicació de totes les parts implicades per aconseguir arribar a donar tantes mascaretes i "mostrar un compromís social en un moment tan difícil".

Des de l'Ajuntament d'Arbúcies, les mascaretes s'han repartit a la residència de la gent gran, comerços, bars, restaurants, empreses de la Selva i a molts particulars.

Mariano de la Fuente, de l'empresa Jocavi va entregar de part de les mascaretes a l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga. "És un gest que cal agrair molt i també la feina feta a les extreballadores de Jocavi que, des de casa seva, han ajudat la confecció d'aquestes mascaretes. Per tant, és un agraïment a tot el cicle de treball que s'ha creat per implicar-se en aquest repte contra la pandèmia de la COVID-19", destaca en la nota de premsa, l'alcalde Garriga.

