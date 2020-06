Belén López assumeix la secretaria de CCOO a Girona

Comissions Obreres de les comarques gironines ha oficialitzat el relleu a la secretaria general del sindicat. No hi ha hagut sorpreses, i Belén López ha rellevat Bartomeu Compte després de rebre més del 90% dels vots al consell semipresencial que ha celebrat el sindicat. López, la primera dona que es posa al capdavant del sindicat, ha admès que entoma el càrrec en un moment complex, marcat pel "punt d'inflexió" que portarà la crisi de la covid-19. La nova secretaria general ha reclamat "amplis consensos", concretant que al territori fins ara no n'hi ha hagut, per reactivar l'economia. A més, ha fet incís en què el coronavirus "ha evidenciat que el treball, i en concret determinades feines que fan les dones, són imprescindibles perquè el sistema rutlli".

Professora interina, fins ara López ha estat responsable de la Secretaria de Socioeconomia, Dona, Formació i Comunicació de CCOO a les comarques gironines. A partir d'avui, assumeix la secretaria general del sindicat a la demarcació, prenent el relleu a Bartomeu Compte (que portava onze anys al càrrec).

López ha rebut més del 90% dels vots, en un consell semipresencial que CCOO ha celebrat als locals del sindicat a Girona. La nova secretaria general, que encapçala un equip que combinarà les cares noves amb l'experiència –Compte, per exemple hi serà- ha volgut reivindicar d'entrada el paper del sindicat davant la crisi sanitària. "Hem d'estar al costat de la classe treballadora que pateix, assessorant-los i ajudant-los, però també organitzant-los", ha subratllat.

La nova secretaria general ha admès que, com el seu predecessor, agafa el càrrec en moments complicats -Compte ho va fer amb l'anterior crisi- per als quals caldrà bastir "amplis consensos que fins ara no hi ha hagut a comarques gironines". "La crisi actual suposarà un punt d'inflexió i un canvi de model, i la recerca de solucions ha de ser col·lectiva", ha insistit.



Ni per classe, ni per gènere

"Ens cal un nou model turístic i reformular el teixit productiu reorientant-lo cap a les economies verdes", ha dit López. "I a l'hora d'afrontar la reactivació econòmica, ningú s'ha quedar enrere, no només per classe, sinó també per gènere", ha afegit la nova secretària general de CCOO a Girona.

Per això, López ha reclamat continuar avançant amb el pacte per "eliminar els aspectes més lesius" de la reforma laboral. "La crisi actual ha evidenciat que el treball, i determinades feines que fan les dones, són imprescindibles perquè els sistema rutlli", ha dit. "Però perquè el treball sigui digne i actuï com a motor de justícia social, ens cal eliminar la precarietat; i aquesta serà una de les nostres prioritats", ha afirmat.



"Girona dona un pas endavant"

El relleu a la secretaria general de comarques gironines s'emmarca dins el canvi que afectarà tota CCOO, i que començarà passat l'estiu. A Girona, però, s'ha avançat el procés perquè l'equip de direcció que ara ha plegat es trobava en un mandat extraordinari, i quan s'ha vist que el nou ja estava preparat per assumir el relleu.

El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha volgut precisament fer incís en els reptes que venen. "Girona ha donat un pas endavant, i això és el que toca fer ara a la resta del sindicat, plantejant també quin és el nostre posicionament a l'hora de reactivar l'economia", ha subratllat.

Pacheco no ha passat per alt que bona part del teixit econòmic gironí depèn del turisme. I aquí, el secretari general ha reclamat reorientar el sector. "El turisme té una estacionalitat que és estructural, però el que no pot ser és que tothom en depengui; per això, hem de trobar espais de compensació que ens permetin reendreçar-lo i superar-ne l'afectació de la pandèmia", ha conclòs.