Busques feina? Més de 20 vacants per començar a treballar ara mateix a Girona

Busques feina? Més de 20 vacants per començar a treballar ara mateix a Girona

Les oportunitats per trobar feina a Girona van augmentant a mesura que avança la desescalada. Noves vacants, que aquesta setmana superen la vintena, tal i com mostren les ofertes de feina a Girona .

Comença a treballar com a administratiu, torner, mosso de magatzem o dependent, entre d'altres interessants llocs de feina.

D'altra banda, si ets professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a iberempleos.es i publica les teves ofertes de treball. Les teves vacants arribaran als lectors dels diaris de Prensa Ibérica-Zeta , així com a tots els seus usuaris de Xarxes Socials.

MagmaCultura

MagmaCultura és un projecte interdisciplinari i internacional que desenvolupa la seva activitat als àmbits de la cultura, l'educació i el turisme.

És el resultat de més de 25 anys de col·laboració en importants centres culturals amb un equip de professionals amb una gran experiència en la gestió de projectes i serveis culturals i turístics.

Oferim solucions als nous reptes econòmics, socials i educatius plantejats per la societat contemporània.

Desenvolupem projectes conceptuals, estratègics i de gestió integral.

Dinamitzem els recursos del patrimoni cultural

MagmaCultura selecciona:

Front Office – Calella de Palafrugell (Girona)

Publicat: 2020.06.10 – 09:35

Precisem incorporar una persona per la Posició d'informació i de recepció en un Equipament cultural de Calella de Palafrugell.

Les Seves Funcions seran:

* Benvinguda a Visitants.

* Orientació.

* Venda d'entrades.

* Informació telefònica.

* Difusió d'activitats.

OFERIM:

* Contractació eventual (2 mesos) i posibilitat de continuitat.

* Horari: dissabte i diumenges de 15:00 ha 20:00 hi de 10:00 ha 15:00 h.

* Incorporació Immediata.

* Formació inicial A càrrec de l'empresa.

* Formació en Turisme, Relacions Públiques i Protocol i / o Humanitats.

* Coneixements en Tècniques d'atenció al visitant, Captació comercial.

* Coneixements de l'oferta cultural.

* Idiomes: català, castellà, anglès i francès.

* Imprescindible carnet de conduir B1 i vehicle PROPI.

* Residència a prop de Calella de Palafrugell.

Inscripcions i més informació a oferta de Front Office – Calella de Palafrugell (Girona)

GRUP CRIT ESPANYA

Grup Crit és una empresa multinacional especialitzada en recursos humans i desenvolupament de carreres professionals. Portem més de 50 anys a Europa, detectant talent i posant-lo a disposició d'empreses de tots els sectors.

Grup Crit Espanya selecciona:

Un / a Carreter Retràctil Girona

Publicat: 2020.06.08 – 15:05

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Des de la delegació de Crit ETT Granollers comencem procés de selecció per a important empresa del sector logístic situada a Girona. Busquem Un / a carretoner / a retràctil amb carnet acreditatiu i experiència demostrable.

Oferim:

– Incorporació immediata

Imprescindible:

– Disposar del carnet de carretoner frontal en vigor.

– Disponibilitat d'incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a oferta d'Un / a Carreter Retràctil Girona

Un / a Carretoner / a Frontal Girona

Publicat: 2020.06.08 – 15:05

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

La delegació de Crit ETT Granollers inicia procés de selecció per incorporar un / a carretoner / a amb carnet acreditatiu i experiència demostrable amb maneig de carretó frontal per important client situat a Girona.



S'ofereix:

– Estabilitat laboral. Contracte inicial per ETT + incorporació a empresa.

– Disponibilitat per realitzar torns rotatius de matí, tarda, nit i partits.

Imprescindible:

– Disposar del carnet de carretoner frontal en vigor.

– Disponibilitat d'incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a oferta d'Un / a Carretoner / a Frontal Girona

Un / a Mosso / a de magatzem Girona

Publicat: 2020.06.08 – 14:35

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

La delegació de Crit Ett Granollers, inicia procés de selecció per incorporar a Mossos / es de magatzem per important empresa de logística situada a Girona.

Busquem candidats amb experiència en tasques de càrrega i descàrrega manual, transpalet i magatzem.

Disponibilitat per realitzar torns rotatius de matí, tarda, nit i partits.

Imprescindible:

Carnet de conduir i cotxe propi.

Disponibilitat d'incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a oferta d'Un / a Mosso / a de magatzem Girona

CATT TREBALL / Olot selecciona:

AUXILIAR PER BUGADERIA INDUSTRIAL A OLOT

Publicat: 2020.06.09 – 13:08

– 3 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'AUXILIAR PER BUGADERIA INDUSTRIAL A OLOT

AJUDANT / A Per empresa sector carni situada Olot

Publicat: 2020.06.09 – 13:04

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'AJUDANT / A per empresa sector carni Situat Olot

AUXILIAR ADMINISTRATIU / VA PER EMPRESA DE TRANSPORTS A LA GARROTXA per La Vall de Bianya

Publicat: 2020.06.09 – 00:59

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'AUXILIAR ADMINISTRATIU / VA PER EMPRESA DE TRANSPORTS A LA GARROTXA a Vall de Bianya (La)

DEPENDENT / A a Olot

Publicat: 2020.06.09 – 00:56

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de DEPENDENT / A a Olot

PEÓ METALL PER TALLER A OLOT

Publicat: 2020.06.09 – 00:51

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de PEÓ METALL PER TALLER A OLOT

MECÀNIC DE COTXES a BESALÚ

Publicat: 2020.06.09 – 00:44

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de MECÀNIC DE COTXES a BESALÚ

NETEJADOR / A a OLOT

Publicat: 2020.06.09 – 00:36

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de NETEJADOR / A a OLOT

Electromecànic / a a Olot

Publicat: 2020.06.09 – 00:32

– Contracte indefinit.

– Jornada intensiva – indiferent.

– Salari 15.000 € – 18.000 € Brut / any

Inscripcions i més informació a oferta d'Electromecànic / a a Olot

CATT TREBALL / Vic selecciona:

Administratiu / va Anglès i Francès a Sant Jaume de Llierca

Publicat: 2020.06.09 – 13:52

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu / va Anglès i Francès a Sant Jaume de Llierca

INKA PALET selecciona:

DISSENYADOR WEB a Santa Coloma de Farners

Publicat: 2020.05.30 – 09:08

– Jornada parcial – matí.

Inscripcions i més informació a oferta de DISSENYADOR WEB a Santa Coloma de Farners

Prosegur Solucions Integrals de Seguretat, SL selecciona:

Oficial 1r Tècnic Sistemes Electrònics de Seguretat a Figueres

Publicat: 2020.06.09 – 16:32

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 22.500 € – 24.000 € Brut / any

Inscripcions i més informació a oferta d'Oficial 1r Tècnic Sistemes Electrònics de Seguretat a Figueres

SuperEstanco selecciona:

COMERCIAL ESTANCS GIRONA

Publicat: 2020.06.04 – 13:45

– 2 vacants.

– Contracte autònom.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de COMERCIAL ESTANCS GIRONA

LEXIA CONSULTORS selecciona:

MECÀNIC – SERVEI OFICIAL CAMIÓ a Figueres

Publicat: 2020.06.02 – 16:52

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de MECÀNIC – SERVEI OFICIAL CAMIÓ a Figueres

MECÀNIC – SERVEI OFICIAL CAMIÓ a Figueres

Publicat: 2020.06.02 – 16:52

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de MECÀNIC – SERVEI OFICIAL CAMIÓ a Figueres

MECÀNIC SERVEI OFICIAL CAMIÓ a Girona

Publicat: 2020.06.02 – 16:36

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de mecànic SERVEI OFICIAL CAMIÓ a Girona